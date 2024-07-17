За месяц объем проданных в новостройках лотов вырос на 8%

По итогам июня 2024 года на столичном рынке первичной недвижимости в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 6,3 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). По сравнению с маем 2024 года объем сделок на рынке новостроек вырос на 8% в лотах и на 7% в метрах. Об этом «Известиям» 17 июля сообщили специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

Суммарный объем реализованного жилья составил 296 тыс. кв. м, а общая выручка — около 119,5 млрд рублей.

«Доля ипотечных сделок относительно мая изменилась незначительно — выросла лишь на 1%, однако остается на высоком уровне — 80% от общей суммы сделок первичного рынка. Многие покупатели в прошлые месяцы стремились успеть воспользоваться льготными условиями по ипотеке до момента их отмены. В настоящее время наблюдается период адаптации к новым условиям. Часть покупателей готова оформить стандартную ипотеку с перспективой будущего рефинансирования. Девелоперы в свою очередь активно сотрудничают с банками, создавая выгодные условия ипотечного кредитования с целью поддержания продаж», — комментирует генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

19 июня сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. Так, по данным компании «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).