Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Авто
Автомобили с пробегом в РФ подешевели за полгода на 4,5%
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

За месяц объем проданных в новостройках лотов вырос на 8%

VSN Group: в июне объем проданных в новостройках лотов вырос на 8%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам июня 2024 года на столичном рынке первичной недвижимости в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 6,3 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). По сравнению с маем 2024 года объем сделок на рынке новостроек вырос на 8% в лотах и на 7% в метрах. Об этом «Известиям» 17 июля сообщили специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

Суммарный объем реализованного жилья составил 296 тыс. кв. м, а общая выручка — около 119,5 млрд рублей.

«Доля ипотечных сделок относительно мая изменилась незначительно — выросла лишь на 1%, однако остается на высоком уровне — 80% от общей суммы сделок первичного рынка. Многие покупатели в прошлые месяцы стремились успеть воспользоваться льготными условиями по ипотеке до момента их отмены. В настоящее время наблюдается период адаптации к новым условиям. Часть покупателей готова оформить стандартную ипотеку с перспективой будущего рефинансирования. Девелоперы в свою очередь активно сотрудничают с банками, создавая выгодные условия ипотечного кредитования с целью поддержания продаж», — комментирует генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

С видом на горы: спрос на курортную недвижимость перетекает из Сочи
Россияне стали чаще выбирать Архыз, Ессентуки, Пятигорск и Анапу для покупки квартир на отпуск

19 июня сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. Так, по данным компании «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024