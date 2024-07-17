Автомобили с пробегом в РФ подешевели за полгода на 4,5%

К концу июня 2024 года средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке в России составила 1,55 млн рублей, что на 4,5% меньше, чем полгода назад. Об этом 17 июля сообщило аналитическое агентство «Автостат».

В конце декабря 2023 года средняя цена авто с пробегом составляла почти 1,63 млн рублей. За полгода она уменьшилась на 73 тыс. рублей, подсчитали аналитики.

По данным агентства, подержанные машины в России дешевеют с марта, четвертый месяц подряд. В июне по отношению к маю они стали дешевле на 14 тыс. рублей (–0,9%).

При этом по сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичке подорожали на 81 тыс. рублей (+5,5%), до 1,47 млн рублей.

Накануне автодилеры предупредили о резком подорожании автомобилей с осени. Повышение ставок утилизационного сбора с 1 октября приведет к резкому росту цен, причем прайс-листы могут начать переписывать уже в начале осени.

Также 16 июля сообщалось, что в июне 2024 года жители РФ приобрели 499,6 тыс. подержанных легковых машин, что на 2,6% ниже уровня мая и на 0,5% меньше, чем в июне 2023 года. За последний год рынок подержанных машин находился на пике в августе — 551,3 тыс. шт. После этого его объемы падали от месяца к месяцу, достигнув «дна» в январе 2024 года.