В России рынок автомобилей с пробегом снизился впервые за последние пять месяцев
В июне 2024 года жители РФ приобрели 499,6 тыс. подержанных легковых машин, что на 2,6% ниже уровня мая и на 0,5% меньше, чем в июне 2023 года. Об этом 16 июля рассказали эксперты агентства «Автостат».
«Эксперты отмечают, что вторичный рынок в нашей стране демонстрировал рост в годовом сравнении непрерывно с февраля по май», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последний год рынок подержанных машин находился на пике в августе — 551,3 тыс. шт. После этого его объемы падали от месяца к месяцу, достигнув «дна» в январе 2024 года. Тогда показатели составили 324,7 тыс. шт.
1 июля стали известны результаты продаж автозавода «Москвич» по итогам I полугодия. Было реализовано свыше 10 тыс. автомобилей, в том числе почти 900 лифтбэков «Москвич 6» и около 700 электромобилей «Москвич 3е». За июнь было продано 1323 «Москвича», включая почти 200 лифтбэков и более 100 электромобилей.