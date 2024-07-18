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Рискованные вложения: почему гособлигации США теряют популярность

Спрос на трежерис может упасть из-за огромных долгов и неустойчивого бюджета
Фото: Getty Images/David Dee Delgado
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США могут столкнуться с риском снижения внешнего спроса на государственные облигации, предупредил Международный валютный фонд (МВФ). Причины — неспособность стабилизировать бюджет страны, неподъемная долговая нагрузка и слабеющая роль доллара. Вложения в американский долг инвесторы считают уже не слишком безопасными. Занимать становится всё сложнее. Чем это грозит американской экономике, выясняли «Известия».

Долговой ком

Американские финансовые обязательства вновь у критической отметки — $35 трлн. Госдолг каждые 100 дней прирастает на триллион в твердой валюте.

В Международном валютном фонде в 2024 году ожидают размер американского госдолга в 123% ВВП, к 2029-му — 134, 2032-му — 140. Это немыслимая долговая нагрузка, рассчитаться с которой будет невозможно, случись так, что кредиторы разом потребуют выплаты долгов.

Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher

По этой причине США в прошлом году уже лишились наивысшего кредитного рейтинга, который отражает исключительный уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта. Крупнейшей экономике мира присваивали его десятилетиями.

Проблему признали и в Федрезерве. Столь высокий уровень госдолга США невозможно поддерживать, заявил глава ФРС Соединенных Штатов Джером Пауэлл, выступая на форуме в Европейском центральном банке (ЕЦБ) в Синтре (Португалия).

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать. В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже», — сказал он

Позиция ухудшилась

Рост американского госдолга привел к ухудшению инвестиционной позиции США в мире, констатировал Международный валютный фонд (МВФ).

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chuck Myers

«Соединенные Штаты остаются экономикой с крупнейшим долгом, чья чистая международная инвестиционная позиция ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году», — говорится в июльском докладе МВФ по внешнеэкономическим показателям стран.

Для сравнения, в допандемический период (с 2016 по 2019 год) инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП.

Показатель международной инвестиционной позиции оценивает разницу между тем объемом иностранных активов, которые находятся у страны, и объемом обязательств этого государства, которые находятся во владении внешних заемщиков и инвесторов.

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Согласно табличным значениям, представленным в документе, данная разница для США в 2023 году достигла $19,7 трлн.

По оценкам Международного валютного фонда, США сталкиваются с риском снижения спроса на гособлигации. Как отметили в фонде, этот риск может материализоваться, к примеру, из-за неспособности восстановить устойчивость бюджета.

По прогнозу Бюджетного управления конгресса США, общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны, а дефицит федерального бюджета в этом году достигнет $1,9 трлн, а к 2034 году — $2,8 трлн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Процесс запущен

Пока эксперты фонда оценивают риск снижения спроса на трежерис как «умеренный», однако аналитики обращают внимание на то, что лояльность к американскому долгу уже снижается.

— В прошлом году Казначейство США продало государственных облигаций на сумму $22 трлн, однако спиралевидный рост долговой нагрузки уже негативно проявляется на последних аукционах в виде слабого спроса на новые трежерис. Внутренним инвесторам становится труднее справиться с огромным потоком новых выпусков облигаций, а внешние инвесторы в лице иностранных государств и центральных банков существенно замедлили динамику покупок по экономическим и геополитическим причинам последних лет, — указывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Инвесторам не добавляет уверенности и увеличение процентных ставок Федеральной резервной системой США.

— В 2023 году ФРС несколько раз повышала ставки в попытке сдержать инфляцию, что привело к увеличению доходности по гособлигациям. Однако рост доходности не всегда компенсирует инвесторам риски, связанные с высокой задолженностью и экономической нестабильностью. В результате многие иностранные инвесторы начинают искать более стабильные и доходные активы, что снижает спрос на американские гособлигации, — поясняет Вадим Петров, член межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chuck Myers

Доверия к долговым бумагам правительства США не добавляют и огромные процентные выплаты по долгу: стоимость его обслуживания превысила $1 трлн в годовом выражении и превзошла бюджетные расходы на оборону. Инвесторы не могут не замечать, что власти тратят на выплату процентов около 20% всей доходной части бюджета.

Наконец, активно идет процесс дедолларизации, катализатором которой стали агрессивные американские санкции и заморозка «большой семеркой» почти половины российских резервов. Глядя на это, многие развивающиеся страны начали сокращать свои вложения в американские гособлигации и наращивать долю золота и других активов в своих резервах.

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Плохие последствия

Однако американская экономика сильно зависит от новых заимствований, для США критически важно продать свой долг инвесторам.

Фото: Getty Images/David Dee Delgado

— Выросшая стоимость государственного долга США вместе с временной отменой потолка государственного долга является серьезной проблемой для США. Надеясь на скорое снижение доходностей, США делает упор на размещение краткосрочного долга (T-Bills), что в ближайшей перспективе делает правительство США еще более зависимым от рыночного спроса, — замечает эксперт по портфельным инвестициям Константин Балабушко.

Последствия трудностей с привлечением новых займов не заставят ждать: это и сокращение государственных расходов, и замедление экономического роста.

— В долгосрочной перспективе снижение спроса на гособлигации может подорвать финансовую стабильность страны и вызвать системный кризис доверия к американской экономике. Если доверие к американским гособлигациям будет подорвано, центральные банки и международные инвесторы могут начать диверсифицировать свои резервы в пользу других валют и активов. Это ослабит позиции доллара на мировом финансовом рынке и снизит его роль в международной торговле и финансах, — заключил Вадим Петров.

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