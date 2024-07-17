В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в планах лишить ЕС поставок российской рыбы

Страны Балтии, обвиняя Россию в якобы незаконном промысле рыбы, стремятся получить конкурентное преимущество и убрать российскую рыбу с рынка Европейского союза (ЕС). Об этом 17 июля заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Таким образом он прокомментировал новость издания Undercurrent News о том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили рыболовные компании из РФ в том, что те якобы ведут промысел трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов.

По словам Зверева, рыбодобыча в России четко регулируется, а незаконный промысел пресекается, также контролируются все уловы.

«Заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны и сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства», — заявил «РИА Новости» президент ВАРПЭ.

Зверев также рассказал, что компании стран Балтии волнует исключительно прибыль собственных компаний, которые выиграют от повышений цен и дефиците продукции в странах ЕС.

«Европейские переработчики уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России. Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения», — заключил он.

Страны Евросоюза часто пытаются обвинить Россию в незаконной деятельности на фоне экономического подъема страны, а также вводят новые ограничения, однако они вредят самому ЕС. Так, 24 июня страны объединения утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. Позже в беседе с «Известиями» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков отметил, что ЕС является единственным пострадавшим от подобных мер.

Так, по его словам, на Западе дорожает практически всё: энергия, ресурсы, сырье.

Также в начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности в России продолжает системно расти, продуктов хватает как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Еще в феврале Минфин США продлил временный импорт российских морепродуктов и рыбы, в том числе лосося, краба, минтая и трески. Согласно документу, речь идет о продукции, договоры о поставках которой были заключены до 22 декабря прошлого года, и которая была погружена на суда для транспортировки до 20 февраля 2024-го. Как отмечалось в документе, санкции, вводимые США, должны применяться к упомянутой продукции, которая была полностью или частично получена в России, добыта в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом.