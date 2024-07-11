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Экономист указал на негативные последствия антироссийских санкций для Евросоюза

Экономист Чирков: ЕС — главный пострадавший от антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danny Gys
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Евросоюз (ЕС) является главным пострадавшим от введения антироссийских санкций. Об этом 11 июля «Известиям» заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Абсолютно понятно, что главными пострадавшими этой санкционной, этой экономической войны являются страны Европейского союза. Западные страны все пострадали. И страны «золотого миллиарда», в которые, кстати, Япония тоже входит. Но страны ЕС — главные пострадавшие. Это особенно заметно именно на «локомотивах» европейской экономики, на Германии — это номер один в Евросоюзе по ВВП. Мы в прошлом году наблюдали негативные тенденции в западных экономиках, и вообще, допустим, на немецких ток-шоу, наверное, самым популярным словом стала деиндустриализация», — заявил эксперт.

По его словам, на Западе дорожает практически всё: энергия, ресурсы, сырье. Кроме того, западные страны потеряли один из основных источников экономического роста — кредитные деньги.

«Это фактически неограниченные финансовые ресурсы, которые приходили на Запад со всего мира, можно сказать. Сейчас эта ситуация меняется. И Европа, как наиболее слабый в этом альянсе США – Европа, она, конечно, теряет больше и будет терять намного больше. И в 2024 году, и позже мы увидим серьезные негативные процессы, которые получат свое продолжение», — заключил Чирков.

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В конце июня польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции.

Тогда же стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей). Так, за два года ограничений импортеры из западных стран недополучили товаров на общую сумму $256,5 млрд (около 21 трлн рублей). Россия, в свою очередь, перенаправила товары в дружественные страны и заработала на этом около $287,5 млрд (26 трлн рублей). Так, стране удалось компенсировать доходы, а также получить дополнительно около $30 млрд.

24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом запрет касается только реэкспорта в третьи страны через Европейский союз.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные ограничения являются незаконными, отметив, что это вредит обеим сторонам.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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