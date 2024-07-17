Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что бывший лидер знаменитой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который выступает против поставок западного оружия Украине, мог выступить с концертом для участников специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. В интервью, опубликованном 17 июля, Медведев пригласил 80-летнего музыканта приехать в Россию.

Зампред Совбеза ООН высказался на тему, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере творчества некоторых исполнителей.

«Выбирая между музыкальным творчеством Боно (Ирландский исполнитель, лидер группы U2. — Ред.), а я с ним когда-то встречался, в 2010-м, и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции», — приводит слова Медведева сайт газеты «Аргументы и факты».

Он также выразил уверенность, что российские военные высоко оценили бы выступление Уотерса. При этом Медведев заметил, что талант не является «абсолютной абстрактной ценностью», или «божественным мерилом человеческих заслуг». По его мнению, это «вполне относительное явление», и очевидных ответов тут быть не может.

В феврале прошлого года Уотерс призвал президентов России, Украины и США Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского (срок его официальных полномочий истек 20 мая 2024 года. — Ред.) договориться о немедленном прекращении огня. С таким призывом музыкант выступил заседании Совета Безопасности ООН. Он указал, что конфликт не был неспровоцированным и российская специальная военная операция по защите Донбасса была вызвана внешними силами.

До этого музыкант, известный также как активист движения за мир, не раз выступал с заявлениями по поводу украинского конфликта. Так, в августе 2022 года он заявлял, что спецоперация России стала ответом на продвижение НАТО вплотную к границам РФ.

Позднее, в ноябре 2022 года, он указал, что именно США наносят миру настоящий вред, возложив ответственность за разжигание конфликта на Джо Байдена. Уотерс считает, что ситуация на Украине помогла США заработать на продаже оружия, обогатив крупных предпринимателей. Рок-музыкант также напомнил, что влияние Штатов на политику Украины сильно ощущалось уже во время Майдана.