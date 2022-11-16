Основатель Pink Floyd возложил на США ответственность за конфликт на Украине

Основатель рок-группы Pink Floyd вновь возложил ответственность на США за разжигание конфликта на Украине. Громкое заявление Роджер Уотерс сделал в интервью для YouTube-канала Bad Faith.

«Очевидно, что с самого начала не нужно было осуществлять никаких военных поставок на Украину. Нужно было вступать в переговоры, вероятно в 2007 году. И понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины, и, как мы знаем, финансируемого США», — отметил рок-музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Уотерс считает, что ситуация на Украине помогла США заработать на продаже оружия, обогатив крупных предпринимателей, передает телеканал «Известия». Легендарный музыкант напомнил, что влияние Штатов на политику Украины сильно ощущалось уже во время Майдана.

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