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В закрытом детском лагере Анапы незаконно проживали почти 200 человек

Почти 200 человек незаконно жили в закрытом лагере Анапы, куда проник педофил
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Фото: главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
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Почти 200 человек незаконно проживали в закрытом детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Краснодарскому краю.

Лагерь закрыли в прошлом году после инцидента с проникшим на территорию педофилом, который надругался над детьми. Тогда же прокуратурой были выявлены грубые нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности.

«Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — говорится в сообщении ФССП, опубликованном на сайте службы.

Уточнялось, что в отношении владельца лагеря был составлен административный протокол и назначен штраф, однако он не спешил выселять людей. Приставы принудительно освободили лагерь от посторонних и опечатали все входы.

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В августе прошлого года следователи задержали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми в летнем лагере «Счастливое детство» в Анапе. Им оказался 49-летний житель Воронежской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ряду статей, касающихся насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

2 августа прокуратура Краснодарского края направила иск в суд о закрытии детского лагеря. 23 августа он прекратил работу.

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