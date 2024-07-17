Япония выделит Украине $3,3 млрд из доходов от замороженных активов России

Правительство Японии планирует выделить Украине около 520 млрд иен (около $3,3 млрд). Об этом 17 июля сообщило агентство Kyodo.

«Япония заключила окончательные договоренности о выделении Украине $3,3 млрд (около 520 млрд иен) для поддержки Украины с использованием замороженных активов России, что было согласовано Группой семи промышленно развитых стран (G7)», — говорится в публикации.

Отмечается, что эта сумма составляет чуть больше 6% от общей стоимости помощи Украине в $50 млрд.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что лидеры более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине. Документ подписали главы США, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

10 июля сообщалось, что ЕС намерен перевести первый транш Киеву за счет активов РФ в течение пары недель. Уточняется, что после начала российской специальной военной операции на Украине ЕС и страны «большой семерки» (G7) заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на €300 млрд. Кроме того, свыше €200 млрд находится в ЕС.

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) 24 июня утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку производства оружия для Киева.

В этот же день министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны ЕС достигли консенсуса по использованию доходов от авуаров России для помощи Украине, договорившись о необходимых гарантиях безопасности.

До этого, 21 мая, Совет ЕС официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от обездвиженных активов РФ на военную помощь Украине. В Еврокомиссии (ЕК) тогда указали, что Киев будет получать транши этих средств дважды в год.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.