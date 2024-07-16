Запретное желанное: Япония отказывается поставлять Украине летальное оружие

Япония не собирается менять позицию относительно поставок летального оружия Украине — они по прежнему запрещены , заявили «Известиям» в посольстве Японии в РФ. Впрочем, Токио продолжит оказывать помощь Киеву в тех рамках, которые допускает конституция страны , добавили там. Пока японское законодательство запрещает отправлять смертоносное оружие в страны, ведущие боевые действия. Однако за последние полгода кабмин уже дважды смягчил его, разрешив передачу США ракет Patriot, произведенных в Японии, и продажу истребителей нового поколения третьим странам. Как нынешнее правительство отходит от политики пацифизма, закрепленной после Второй мировой войны, — в материале «Известий».

Япония не собирается поставлять оружие на Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие в недавнем саммите НАТО в Вашингтоне и заявил, что его страна будет сотрудничать с альянсом и его партнерами для дальнейшей поддержки Украины. Японский лидер добавил, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов (на Западе используется именно это название Азиатско-Тихоокеанского региона в целях исключения из него России) неразделима, и именно поэтому его серьезно беспокоят последствия растущих связей между РФ и КНДР.

Кисида имел в виду, в том числе, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный недавно Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Один из пунктов соглашения подразумевает немедленную помощь, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны. В Сеуле, например, на этом фоне тут же заявили о планах пересмотреть позицию по поставкам оружия на Украину. Токио же не собирается менять свою политику и снабжать Киев летальным оружием, заявили «Известиям» в посольстве Японии в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. 19 июня 2024 года Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

— Относительно помощи Украине, Япония в соответствии с Уставом ООН, придерживаясь основного принципа мирного государства, тщательным и строгим образом осуществляет политику контроля передачи оборонного оборудования, — сказали в диппредставительстве.

Япония до сих пор предоставляла помощь Киеву только в виде бронежилетов, камуфляжа, небольших дронов и гражданских транспортных средств, добавили там. Подобная помощь, совместно со странами «Большой семерки» продолжится, подчеркнули дипломаты.

— Япония и впредь в рамках конституции и законов и в сотрудничестве с международным сообществом, включая G7, будет продолжать оказывать свойственную ей поддержку, — отметили в посольстве.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (в центре) на саммите G7 в Италии. 13 июня 2024 года Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Согласно конституции, Япония не может поставлять оружие участникам боевых действий. Поэтому пока Токио увеличивает поддержку Киева другими способами — через гуманитарную помощь, поставки нелетальной техники. Например, на саммите G7, который проходил в Италии с 13 по 15 июня, стороны подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. В течение 2024 года Киев должен получить от Токио $4,5 млрд.

Справка «Известий» Принятые в 1967 году в Японии Три принципа экспорта вооружений запрещали их передачу странам коммунистического блока, странам, на которые распространяется эмбарго ООН на поставки оружия, а также странам, вовлеченным или возможно вовлеченным в международные конфликты. В 1976 году японское правительство запретило экспорт оружия по всем направлениям, хотя было сделано исключение для передачи США военных технологий. В 2014 году кабинет премьер-министра Синдзо Абэ одобрил поправки к законодательству, согласно которым поставки оружия за границу больше не воспрещаются, если это «способствует установлению глобального мира и служит интересам безопасности Японии». Тогда страна начала осуществлять военные поставки нелетального характера.

Может ли измениться позиция Японии

После Второй мировой войны Япония заняла пацифистскую позицию в отношении международных конфликтов. Но в последнее время Токио демонстрируют отход от этих принципов. В декабре 2023 года правительство не только одобрило рекордный военный бюджет на 2024 год (+16%), но и смягчило запрет на экспорт летального оружия. Теперь Япония может поставлять до 80 его видов и компонентов, произведенных по лицензиям других стран, обратно этим странам. Это автоматически позволило передать США управляемые ракеты-перехватчики Patriot, который так просил Вашингтон для пополнения собственных запасов, истощенных из-за помощи Украине.

В МИД России тогда не исключили, что ракеты для Patriot в конечном итоге окажутся на Украине, и Япония таким образом не только поступится собственными принципами, но и утратит контроль над производимыми в стране вооружениями. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что «в случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении России и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей».

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot в Токио Фото: Global Look Press/Kenichiro Seki

Однако этот момент хотя бы четко прописан на бумаге: страна, предоставляющая лицензию, должна получить одобрение Токио перед отправкой произведенного в Японии вооружения в третьи страны, то есть в данном случае на Украину. А поставки в страны или регионы, вовлеченные в конфликт, по-прежнему запрещены — то есть у Токио есть законное право отказать в просьбе.

В январе стало известно, что Япония собиралась пополнить запасы и другого члена НАТО, чтобы возместить передачу боеприпасов Украине. Как сообщила The Wall Street Journal, страна должна была произвести снаряды калибра 155 мм по лицензии британской оборонной компании BAE Systems, а затем отправить в Соединенное Королевство. Однако, по данным источников газеты, процесс застопорился из-за технических сложностей.

Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

— Япония постепенно отказывается от целого комплекса ограничений, связанных с экспортом оружия, и этот процесс ускорился в связи с происходящим на Украине. При этом в Японии боятся стать стороной конфликта и пытаются, несмотря ни на что, сохранить какие-то каналы отношений с Россией. С другой стороны, нынешние правящие круги, и особенно Кисида, считают, что их действия и оказываемая поддержка повышает их международный авторитет. Они зарабатывают очки в глазах США и их союзников, называя это проявлением лидерства, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.

Однако, эксперт подчеркивает: Япония старается проводить компромиссную политику и не будет соглашаться на все требования Вашингтона. При этом отношения с Москвой не играют большой роли в вопросах поставках вооружения, а основная сложность заключается в законодательстве, которое в таком случае, придется практически демонтировать, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов.

Истребители F-15 воздушных сил самообороны Японии на одной из авиабаз Фото: commons.wikimedia.org

— Всё зависит от интерпретации принятых законов. Сейчас возможны какие-то формулы сотрудничества с тем же НАТО, с США или странами «семерки», где могут использоваться японские технологии. То, что Япония начнет поставлять оружие Украине напрямую в краткосрочной перспективе, мне кажется не очень реальным, но в будущем этот запрет может быть снят, — отметил Стрельцов.

В целом изменение политики Токио и смягчение законодательства открывает путь для будущего экспорта в страны-лицензиары десятков видов смертельного оружия и компонентов, включая истребители F-15. Среди таких стран, например, Великобритания, которая активно поддерживает Украину, осуществляя поставки вооружения.

Японские истребители-бомбардировщики F-2 на американской авиабазе на Гуаме Фото: commons.wikimedia.org

Максимум внимания приковывают возможные продажи еще не существующего истребителя-невидимки. Япония сотрудничает с Италией и Великобританией в разработке усовершенствованной модели для замены своего стареющего парка американских истребителей F-2 и европейских Eurofighter Typhoon, используемых в британских и итальянских ВС. Одна из особенностей самолета — новый радар, который по своим параметрам будет значительно превосходить существующие системы.

Приступить к разработке планируется в 2024 году, а поставить на вооружение — к 2035-му. В марте японский кабмин одобрил план продажи этих истребителей другим странам, что стало уже вторым шагом в сторону от политики пацифизма при нынешнем премьер-министре.