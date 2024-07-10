ЕС намерен перевести первый транш Киеву за счет активов РФ в течение пары недель
Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов через две недели. Об этом заявил 10 июля представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.
«Работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель», — приводит его слова ТАСС.
Уточняется, что после начала российской специальной военной операции на Украине ЕС и страны «большой семерки» (G7) заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на €300 млрд. Кроме того, свыше €200 млрд находится в ЕС.
Ранее, 24 июня, главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку производства оружия для Киева.
В этот же день министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны ЕС достигли консенсуса по использованию доходов от авуаров России для помощи Украине, договорившись о необходимых гарантиях безопасности.
До этого, 21 мая, Совет ЕС официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от обездвиженных активов РФ на военную помощь Украине. В Еврокомиссии (ЕК) тогда указали, что Киев будет получать транши этих средств дважды в год.
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.