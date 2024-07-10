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ЕС намерен перевести первый транш Киеву за счет активов РФ в течение пары недель

ЕК: Украина получит российские активы в ближайшие две недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов через две недели. Об этом заявил 10 июля представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

«Работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что после начала российской специальной военной операции на Украине ЕС и страны «большой семерки» (G7) заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на €300 млрд. Кроме того, свыше €200 млрд находится в ЕС.

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И какие последствия грозят самой Европе

Ранее, 24 июня, главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку производства оружия для Киева.

В этот же день министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны ЕС достигли консенсуса по использованию доходов от авуаров России для помощи Украине, договорившись о необходимых гарантиях безопасности.

До этого, 21 мая, Совет ЕС официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от обездвиженных активов РФ на военную помощь Украине. В Еврокомиссии (ЕК) тогда указали, что Киев будет получать транши этих средств дважды в год.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

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