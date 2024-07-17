Новак назвал последние санкции ЕС на отрасль СПГ незаконными

Последние санкции Евросоюза (ЕС) на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), в частности на его экспорт из России, являются незаконными, однако они не влияют на востребованность продукта. Об этом 17 июля ТАСС заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме.

«Что касается санкций, мы их не признаем. Они являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы. Безусловно, учитывая, что эти виды энергоресурсов востребованы, а мировой спрос на них растет, то они будут реализованы, достигнуты договоренности с партнерами. Конечно, будут сложности, которые нужно преодолевать», — сказал он.

Однако, как отметил Новак, эти санкции только стимулируют экономику России, так как способствуют развитию импортозамещения и, соответственно, развитию СПГ-индустрии.

«Мы активно занимаемся импортозамещением, загружаем российские предприятия, растет наша обрабатывающая промышленность, заработные платы, создаются рабочие места», — уточнил Новак.

Страны Евросоюза (ЕС) утвердили 14-й пакет санкций против России 24 июня. Пакет включает в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Уточняется, что запрет не влияет на импорт, а действует только в отношении реэкспорта в третьи страны через ЕС.

Как отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, энергетический сектор РФ стал достаточно устойчивым к антироссийским ограничениям. Кроме того, введенные технологические ограничения работают слабо, указал он.

Министр финансов России Антон Силуанов в июне, говоря о ситуации с санкциями, подчеркивал, что они стали одним из ключевых факторов, поспособствовавших развитию экономики. Он указал, что страна научилась выходить из сложных ситуаций благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.