В РФ разрабатывают сайт знакомств с проверкой кредитной истории

Разработчики из Мурманска представили концепцию приложения для знакомств, главной особенностью которого станет обязательная связь учетной записи пользователя с бесплатными сторонними агрегаторами и платными базами данных. Для поиска второй половинки будут использовать необычный алгоритм, в который входит метод слепого подбора. Предварительно, новый сервис получил название «Спутник». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Поиск пары строится, прежде всего, на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, а также на состоянии здоровья. Всё это отображается в анонимных анкетах в виде текстового описания. Мы уделяем большое внимание детальной обработке персональных данных: приложение будет синхронизироваться с широким списком открытых баз данных, а это значит, что можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и многое другое», — рассказал «Известиям» лидер проекта Павел Китов.

Пользователь сможет скачать приложение либо запустить его в браузере. После этого необходимо пройти первичное анонимное анкетирование, затем — расширенное, на этом этапе его попросят рассказать о своей семье, а также предложат пройти видеосозвон с администрацией платформы и пообщаться на такие темы, как здоровье и воспитание. Далее происходит «слепой» подбор партнера посредством анонимных анкет, но обмен фото и видео произойдет только в случае сходства интересов.

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