Чувства без долга: в РФ создают сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов

Группа российских разработчиков создает принципиально новый тип приложения для знакомств под названием «Спутник» . В числе его главных особенностей заявлены слепой поиск партнера, анонимное анкетирование, а также проверка потенциального партнера на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов . Почему и эксперты по информационной безопасности, и потенциальные пользователи со скепсисом оценили идею — в материале «Известий».

Цифровой избранник

Программисты из Мурманска представили концепцию приложения для знакомств, главным ноу-хау которого станет обязательная связь учетной записи пользователя со сторонними агрегаторами типа «Проверка.Онлайн», а также с открытыми и платными легальными базами данных . Для поиска второй половинки будет использоваться нестандартный алгоритм, в который входит метод слепого подбора. Предварительно, новый сервис получил название «Спутник». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поиск пары строится, прежде всего, на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, а также на состоянии здоровья. Всё это отображается в анонимных анкетах в виде текстового описания. Мы уделяем большое внимание детальной обработке персональных данных: приложение будет синхронизироваться с широким списком открытых баз данных, а это значит, что можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и многое другое , — рассказал «Известиям» лидер проекта Павел Китов.

Пользователю надо будет скачать приложение либо запустить его в браузере. Далее необходимо пройти первичное анонимное анкетирование, затем — расширенное, на этом этапе его попросят рассказать о своей семье, а также предложат пройти видеосозвон с администрацией платформы и пообщаться на такие темы, как здоровье и воспитание . Далее происходит «слепой» подбор партнера посредством анонимных анкет. Только в случае сходства интересов происходит обмен фото и видео.

По словам Китова, всю полученную информацию зашифруют, доступ к ней ограничат внутри приложения, на агрегаторах она отображаться не будет . В целях защиты пользователей авторы рассматривают вариант не хранить полученную от информацию, а просто обработать и классифицировать по ней соискателя пары.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Разработчики приложения убеждены, что оно не станет конкурентом Tinder , которое ушло из РФ в июне прошлого года, так как не предусматривает выбор партнера по фото.

— В России отсутствуют аналоги со слепым методом подбора и обработкой персональных данных. В представленных на рынке приложениях для знакомств идет перегрузка по визуальной составляющей : партнер подбирается не на основании рассудочных критериев для долгосрочных отношений, а поверхностно, по внешнему виду, — рассказал Павел Китов.

При этом создатели приложения введут лимит на количество анонимных анкет, совпадений и обмена контактами . Такой подход позволит пользователям «не теряться» в потоке аккаунтов и более детально и серьезно подходить к выбору партнера. Планируется, что в минимально работающем сервисе администрация будет проверять все пользовательские данные с запросом скриншотов у сторонних, в том числе государственных, сервисов.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Риски настораживают всех

После традиционных дейтинговых программ переходить на экспериментальную некомфорт но — слишком много чувствительной информации получает потенциальный кандидат, с которым совпали анкеты , поделилась с «Известиями» активный пользователь одного из российских сервисов знакомств Екатерина Русяева.

Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова убеждена, что цифровое пространство уязвимо, а утечки информации никогда неочевидны . Несмотря на то что есть огромное число сервисов, которые запрашивают личные данные людей и дают возможность делиться с третьими лицами чувствительной информацией, следует проявлять повышенную осторожность.

— Есть надежные государственные сервисы, однако для большинства сторонних приложений точно не следует их использовать, — рассказала эксперт. — Мы не знаем, насколько хорошо они защищены, нет ли там утечек, не являются ли эти сервисы фишинговыми или вирусами. Я рекомендую максимально ограничить использование личных данных для авторизации на сторонних ресурсах .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С большим скепсисом к инициативе отнесся и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он отметил, что у такого подхода есть плюсы и минусы, но минусы перевешивают, так как не каждому захочется делиться конфиденциальной информацией. Например, сколько раз человек был женат, что он выплачивает алименты или взял ипотеку .

— Такой сервис неизбежно рискует превратиться в средство для пробивки информации, что, в свою очередь, приведет к махинациям и поискам состоятельных участников, которых можно ввести в заблуждение . Кроме того, давайте не забывать о принятом в России федеральном законе о персональных данных. Он запрещает разглашать личную информацию в публичном пространстве, а приложение для знакомств, которое использует данные о кредитах и счетах, как раз выступает посредником. Тем самым «Спутник» использует информацию, не предназначенную для третьих лиц , — сделал вывод эксперт.

Он подчеркнул, что необходима дальнейшая проработка юридической базы для данной инициативы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На рынке именно универсальные дейтинги обеспечивают высокую вероятность подобранных пар и, следовательно, успех самого сервиса , рассказал директор по продукту «VK Знакомства» Игорь Кузнецов.

— Мы добавляем в продукт разные форматы: привычные свайпы пользователи делают в ленте, которая формируется специальным алгоритмом; подборки по интересам, где анкеты можно выбрать по увлечениям; анонимный «ночной чат» , — отметил он.

Разработчики из Мурманской области представили концепцию своего приложения на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024».