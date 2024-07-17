Чувства без долга: в РФ создают сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов
Группа российских разработчиков создает принципиально новый тип приложения для знакомств под названием «Спутник». В числе его главных особенностей заявлены слепой поиск партнера, анонимное анкетирование, а также проверка потенциального партнера на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов. Почему и эксперты по информационной безопасности, и потенциальные пользователи со скепсисом оценили идею — в материале «Известий».
Цифровой избранник
Программисты из Мурманска представили концепцию приложения для знакомств, главным ноу-хау которого станет обязательная связь учетной записи пользователя со сторонними агрегаторами типа «Проверка.Онлайн», а также с открытыми и платными легальными базами данных. Для поиска второй половинки будет использоваться нестандартный алгоритм, в который входит метод слепого подбора. Предварительно, новый сервис получил название «Спутник». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
— Поиск пары строится, прежде всего, на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, а также на состоянии здоровья. Всё это отображается в анонимных анкетах в виде текстового описания. Мы уделяем большое внимание детальной обработке персональных данных: приложение будет синхронизироваться с широким списком открытых баз данных, а это значит, что можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и многое другое, — рассказал «Известиям» лидер проекта Павел Китов.
Пользователю надо будет скачать приложение либо запустить его в браузере. Далее необходимо пройти первичное анонимное анкетирование, затем — расширенное, на этом этапе его попросят рассказать о своей семье, а также предложат пройти видеосозвон с администрацией платформы и пообщаться на такие темы, как здоровье и воспитание. Далее происходит «слепой» подбор партнера посредством анонимных анкет. Только в случае сходства интересов происходит обмен фото и видео.
По словам Китова, всю полученную информацию зашифруют, доступ к ней ограничат внутри приложения, на агрегаторах она отображаться не будет. В целях защиты пользователей авторы рассматривают вариант не хранить полученную от информацию, а просто обработать и классифицировать по ней соискателя пары.
Разработчики приложения убеждены, что оно не станет конкурентом Tinder, которое ушло из РФ в июне прошлого года, так как не предусматривает выбор партнера по фото.
— В России отсутствуют аналоги со слепым методом подбора и обработкой персональных данных. В представленных на рынке приложениях для знакомств идет перегрузка по визуальной составляющей: партнер подбирается не на основании рассудочных критериев для долгосрочных отношений, а поверхностно, по внешнему виду, — рассказал Павел Китов.
При этом создатели приложения введут лимит на количество анонимных анкет, совпадений и обмена контактами. Такой подход позволит пользователям «не теряться» в потоке аккаунтов и более детально и серьезно подходить к выбору партнера. Планируется, что в минимально работающем сервисе администрация будет проверять все пользовательские данные с запросом скриншотов у сторонних, в том числе государственных, сервисов.
Риски настораживают всех
После традиционных дейтинговых программ переходить на экспериментальную некомфортно — слишком много чувствительной информации получает потенциальный кандидат, с которым совпали анкеты, поделилась с «Известиями» активный пользователь одного из российских сервисов знакомств Екатерина Русяева.
Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова убеждена, что цифровое пространство уязвимо, а утечки информации никогда неочевидны. Несмотря на то что есть огромное число сервисов, которые запрашивают личные данные людей и дают возможность делиться с третьими лицами чувствительной информацией, следует проявлять повышенную осторожность.
— Есть надежные государственные сервисы, однако для большинства сторонних приложений точно не следует их использовать, — рассказала эксперт. — Мы не знаем, насколько хорошо они защищены, нет ли там утечек, не являются ли эти сервисы фишинговыми или вирусами. Я рекомендую максимально ограничить использование личных данных для авторизации на сторонних ресурсах.
С большим скепсисом к инициативе отнесся и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он отметил, что у такого подхода есть плюсы и минусы, но минусы перевешивают, так как не каждому захочется делиться конфиденциальной информацией. Например, сколько раз человек был женат, что он выплачивает алименты или взял ипотеку.
— Такой сервис неизбежно рискует превратиться в средство для пробивки информации, что, в свою очередь, приведет к махинациям и поискам состоятельных участников, которых можно ввести в заблуждение. Кроме того, давайте не забывать о принятом в России федеральном законе о персональных данных. Он запрещает разглашать личную информацию в публичном пространстве, а приложение для знакомств, которое использует данные о кредитах и счетах, как раз выступает посредником. Тем самым «Спутник» использует информацию, не предназначенную для третьих лиц, — сделал вывод эксперт.
Он подчеркнул, что необходима дальнейшая проработка юридической базы для данной инициативы.
На рынке именно универсальные дейтинги обеспечивают высокую вероятность подобранных пар и, следовательно, успех самого сервиса, рассказал директор по продукту «VK Знакомства» Игорь Кузнецов.
— Мы добавляем в продукт разные форматы: привычные свайпы пользователи делают в ленте, которая формируется специальным алгоритмом; подборки по интересам, где анкеты можно выбрать по увлечениям; анонимный «ночной чат», — отметил он.
Разработчики из Мурманской области представили концепцию своего приложения на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024».