Несколько украинских блогеров попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, считающихся на Украине врагами страны, за то, что призывали к мирному урегулированию конфликта. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В базу данных были внесены такие блогеры как: Александр Волошин, Владислава Роговенко и Анастасия Туркот.

Причинами внесения блогеров в базу названы «распространение российской пропаганды» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее, 14 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на сайт «Миротворец». Она подчеркнула, что это является таблицей ликвидации журналистов и общественных деятелей.

14 мая сообщалось, что после отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца направить своих военных в зону конфликта он едва не угодил в списки украинского сайта «Миротворец».

Израильскую участницу «Евровидения» Эден Голан 12 мая внесли в базу «Миротворец» за посещение Крыма в 13-летнем возрасте. В ее карточке указано, что певица таким образом участвовала в легализации его присоединения к России, незаконной коммерческой деятельности на территориях, перешедших под контроль РФ, и в нарушении государственной границы Украины.

До этого, 26 января, актера Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Причинами внесения Кологривого в базу названы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержка России.

В октябре прошлого года зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «Миротворец» контролируется западными странами. По его словам, сайтом могут управлять канадцы или американцы. Также Полянский обратил внимание, что сервер сайта находится не под контролем Киева, а в зоне досягаемости американских властей.