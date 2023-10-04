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Полянский указал на контроль украинского сайта «Миротворец» со стороны Запада

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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
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Украинский экстремистский сайт «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов киевского режима», подконтролен Западу. Об этом сообщил 3 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире программы «Соловьев Live».

По словам Полянского, несмотря на то, что этот портал позиционируется как украинский, на самом деле ведением базы данных неугодных Украине людей занимается третья сторона, находящаяся на Западе.

Так, например, дипломат предположил, что «Миротворцем» могут управлять канадцы или американцы. Также Полянский обратил внимание, что сервер сайта находится не под контролем Киева, а в зоне досягаемости американских властей.

«США могут заблокировать его и наказать людей, которые стоят за этим. Но они этого не делают», ― объяснил свою точку зрения первый зампостпреда России при ООН.

Кроме того, Полянский подчеркнул, что на сайте «Миротворца» опубликована информация о более чем 350 несовершеннолетних, которых Киев считает своим врагом. По наблюдениям дипломата, в ООН предпочитают игнорировать этот факт.

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Ранее, 11 мая, депутат бундестага от Левой партии Андрей Хунко обратился к правительству Германии с вопросом, собирается ли канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с базой «врагов Украины» — сайтом «Миротворец».

По словам Хунко, если ранее этот вопрос не обсуждался, то он хочет знать, почему и когда «представители нынешнего федерального правительства в последний раз это делали».

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