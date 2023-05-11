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В ФРГ призвали Шольца поставить перед Зеленским вопрос о работе «Миротворца»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Achille Abboud
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Депутат бундестага от Левой партии Андрей Хунко обратился к правительству Германии с вопросом, собирается ли канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждать в ходе грядущей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с базой «врагов Украины» — сайтом «Миротворец».

Как отмечает Lenta.Ru в четверг, 11 мая, Хунко в парламентском запросе напомнил, что на сайте «Миротворец» перечислены тысячи якобы «врагов Украины», в том числе депутаты бундестага, многочисленные немецкие журналисты, общественные деятели, а также бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

По словам Хунко, если ранее этот вопрос не обсуждался, то он хочет знать, почему, и когда «представители нынешнего федерального правительства в последний раз это делали».

Визит Зеленского в Германию запланирован на 13 мая, пишет Pravda.Ru.

В августе 2019 года Хунко, чье имя также фигурирует на сайте «Миротворец», призвал удалить сайт и начать уголовное преследование его администраторов. В его обращении говорилось, что сайтом активно пользуются украинские госструктуры, а сам ресурс является инструментом запугивания украинского народа и «страшным пережитком эпохи Порошенко».

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6 мая RT писал, что водитель писателя Захара Прилепина Александр Шубин с позывным Злой был в списках украинского сайта «Миротворец». Днем 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. Водитель Прилепина погиб. Писатель был госпитализирован.

25 марта Киев ввел санкции против румынского сенатора Дианы Шошоакэ и включил ее в базу данных ресурса «Миротворец». До этого законодатель зарегистрировала в румынском сенате законопроект о разрыве соглашения с Украиной о добрососедских отношениях и аннексии ряда украинских территорий, пишет НСН. Шошоакэ отметила, что действия Киева говорят о том, что Украина — государство с террористическими тенденциями.

16 марта стало известно, что в Латвии был создан аналог украинского сайта «Миротворец». В латвийской версии находятся данные граждан страны, которые поддержали спецоперацию России на Украине, отмечает телеканал «Звезда».

3 марта телеканал «360» отмечал, что за все годы существования сайта «Миротворец», с момента его создания в 2014 году, ни одно государственное учреждение и ведомство Украины, наделенное надзорными функциями, не стало проводить расследования против «Миротворца». По его базе украинские пограничники нередко проверяют людей, пересекающих кордоны.

В октябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был включен в базу данных «Миротворца». В качестве причин указаны «публичное отрицание российской агрессии против Украины» и «отрицание нападения РФ на Украину в 2014 году и захвата ее территорий».

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