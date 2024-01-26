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Актер Никита Кологривый попал в базу украинского сайта «Миротворец»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский актер Никита Кологривый, сыгравший роли в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, считающихся на Украине врагами страны. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Причинами внесения Кологривого в базу названы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержка России. Ранее в Сети появилось видео, на котором актер благодарит российских военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации.

На сайте также говорится, что Кологривый обвиняется в «сознательном нарушении границ Украины». Он снимался в сериале «Черная весна», съемки которого проводились на территории Крыма.

Также на «Миротворце» опубликованы личные данные актера и его бывшей жены. Он был внесен в базу 29 декабря 2023 года.

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В октябре прошлого года зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «Миротворец» контролируется западными странами. По его словам, сайтом могут управлять канадцы или американцы. Также Полянский обратил внимание, что сервер сайта находится не под контролем Киева, а в зоне досягаемости американских властей.

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