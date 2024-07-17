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В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с влиянием погоды и возможных дополнительных издержках производителей.

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«В условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры, по большей части, уже заложены в производственный процесс и минимизированы за счет применения агротехнологических приемов, в первую очередь мелиорации. К тому же существенный объем овощей выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий», — заявили в пресс-службе министерства.

Также там отметили, что с учетом показателей валового сбора и ценовой динамики в министерстве не ожидают существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Виды на неурожай: из-за жары аграрии рискуют недополучить часть овощей

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