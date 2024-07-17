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Посол КНР в РФ заявил о возможности использования карты «Мир» в Китае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пекин и Москва рассматривают сотрудничество по платежной системе «Мир», рассказал «Известиям» посол страны в Москве Чжан Ханьхуэй.

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«В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир». С января по май этого года в Китай приехали более 12 млн иностранных туристов. Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты»; позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами», — подчеркнул посол.

23 февраля 2024 года Национальная система платежных карт, оператор платежной системы «Мир», попала под санкции США.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Россия и КНР изучают возможность сотрудничества по карте «Мир»

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