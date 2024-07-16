В результате сбоя в работе генерирующего оборудования веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент веерный отключения электроэнергии затронули отдельные населенные пункты Мелитопольского района и Мелитопольского городского округа, а также Акимовский район.

«Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» проводят ликвидацию дефицита мощности», — добавил Балицкий.

Ранее в этот день сообщалось, что в Крыму и Севастополе произошли отключения электроэнергии из-за нагрузки на сеть. Об этом же сообщили и в Telegram-канале «Крымэнерго». Так, отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. В компаниях заверили во временном характере меры.

Также сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. По данным пресс-службы станции, энергоблок №1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают штатно.