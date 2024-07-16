В Минцифры сообщили об устранении аварий на сетях связи на Дальнем Востоке
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- В Минцифры сообщили об устранении аварий на сетях связи на Дальнем Востоке
Аварии на сетях МТС, «Мегафона» и «Билайна» на Дальнем Востоке устранены, доступ в интернет и мобильная связь постностью восстановлены. Об этом 6 июля сообщило Минцифры.
«Сбой связи на Дальнем Востоке полностью устранен <…> Аварии на сетях МТС, «Мегафона» и «Билайна» полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В министерстве указали, что ранее в этот день абоненты указанных мобильных операторов столкнулись с перебоями в связи. Минцифры также привело причины заминок. Среди них: авария на транспортной сети из-за обрыва оптического кабеля у МТС, сбой в связи с плановыми работами у «Билайна» и сбой с отключением электропитания на одном из объектов оператора у «Мегафона».