Попытку астронавтов NASA выйти в открытый космос отложили на неопределенный срок

Третью попытку выхода двух американских астронавтов в открытый космос с Международной космической станции (МКС) отложили на неопределенный срок. Это следует из данных корпорации NASA.

Как обращает внимание «Интерфакс» 16 июля, астронавты Трейси Дайсон и Мэттью Доминик на данный момент тестируют работу систем скафандров. Во время космической операции им необходимо будет демонтировать неисправный блок связи и провести исследования, которые покажут, способны ли микроорганизмы выживать на внешней стороне МКС. Сам выход в космос продлится 6,5 часов.

На станции сейчас работает экипаж из девяти человек — это космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Александр Гребенкин и Николай Чуб, американские астронавты NASA Доминик, Майкл Барратт, Дайсон и Джанетт Эппс, а также астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс, которые присоединились в июне, прибыв на новом американском многоразовом корабле Starliner.

Сначала астронавты должны были выйти в космос 13 июля, однако из-за проблем со скафандром у Дайсон его отменили. Позже, 24 июня, сообщалось, что операцию не удалось реализовать из-за уровня воды, который образовался в одном из скафандров. Отмечалось, что утечка воды в контуре охлаждения скафандра началась сразу после того, как скафандры были переведены на питание от внутренних батарей.