Власти Украины в условиях военного положения и невозможности провести парламентские выборы не могут полноценно функционировать. Об 16 июля написала газета The New York Times.

«В украинском парламенте царит хаос. В условиях военного положения <…> невозможны выборы с целью замены депутатов, которые покинули пост, ушли в армию [или] бежали из страны. На заседаниях парламента регулярно отсутствует более 10% его законодателей», — говорится в материале.

Так, продолжили авторы статьи, правящая партия «Слуга народа» фактически растеряла власть, распавшись на фракции. Теперь для принятия ключевых законов, таких как законы о призыве, ей приходится сотрудничать с партией «Оппозиционный блок».

Как прописано в конституции страны, полномочий у парламента больше, чем у президента. Однако в настоящем кризисе министры могут позволить себе просто не явиться на заседание, что еще раз указывает на неразбериху в Верховной раде, подрывающую доверие к правительству Украины. На этом фоне активизируются противники сосредоточения власти в руках президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, добавила газета.

Ранее, 4 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях узурпации власти на Украине бессмысленно обращаться напрямую к Верховной раде. Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, Путин добавил, что киевский режим незаконно находится у власти и «даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением полномочий».

Срок президентских полномочий президента Зеленского истек ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. На этом основании Зеленский отменил выборы главы государства в своей стране и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения Конституции он теряет свои полномочия.