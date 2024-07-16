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Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные ранее на утилизацию боеприпасы

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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Минобороны Украины вернуло вооруженным силам страны переданные ранее на утилизацию боеприпасы. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Министерство обороны Украины вернуло в Вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые <...> были переданы предприятиям для утилизации как избыточные», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об артиллерийских снарядах, боеприпасах к стрелковому оружию, комплектующих элементах, взрывателях и т.д. При этом вооружение уже используется на фронте, подчеркнула пресс-служба.

«Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон жизненно необходимы на поле боя. <...> Даем вторую жизнь — пытаемся восстановить всё, что подлежит ремонту и последующей эксплуатации. Все работаем по обеспечению фронта», — заявил замглавы минобороны Украины Юрий Джигир.

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Ранее в этот день «Известия» опубликовали кадры, как российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

До этого, 5 июня, украинские военные пожаловались на проблемы с вооружением. Они в беседе с журналистами отмечали, что новые поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ, поскольку створы артиллерии старые и изношенные.

Кроме того, 26 мая британский телеканал Sky News сообщил, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, хотя страны США и Европы пытались увеличить темпы производства на своих заводах. Кроме того, продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стоит примерно в четыре раза дешевле, чем изготовленная в западных странах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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