ВС РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Липчановка в Харьковской области. Видео 16 июля есть в распоряжении «Известий».

Как можно увидеть на кадрах, на указанном участке располагалось несколько зданий, вышка и несколько грузовиков. Один из них в этот момент находился в процессе разгрузки.

После изучения местности расчет БПЛА «Герань» Вооруженных сил России нанес по складу удар, за которым последовал взрыв.

Накануне координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове. Других деталей он не привел, сославшись на собственные источники.

Ранее, 9 июля, российские военнослужащие нанесли несколько ударов четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области. В результате были уничтожены места расположения украинских военных в Волчанске.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».