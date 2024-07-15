Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Харькове
Российские военные нанесли удар по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу боеприпасов в Харькове. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело по личном составу [ВСУ] и склад зацепило не слабо», — написал он в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.
Других деталей Лебедев не привел.
Ранее, 9 июля, российские военнослужащие нанесли несколько ударов четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. До этого, 4 июля, ВС РФ также поразили позиции украинских боевиков бомбой ФАБ-3000 в районе населенного пункта Глубокое.
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