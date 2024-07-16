Более половины опрошенных украинцев не ассоциируют себя с европейцами

Более половины опрошенных граждан Украины не ассоциируют себя с европейцами. Об этом говорят опубликованные 16 июля результаты исследования украинского фонда «Демократические инициативы», проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Большинство респондентов (53%) по-прежнему не чувствуют себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени. <...> Процесс интеграции в европейское сообщество еще не завершен, и многие украинцы всё еще не ассоциируют себя с европейской культурой и ценностями», — передают эксперты.

В то же время теми, кто относят себя к европейцам, преимущественно являются молодежь и жители западных областей.

Украинцы из восточных регионов на вопрос о принадлежности к европейцам ответили в большей мере отрицательно. То же касается и русскоязычного населения государства. При этом с возрастом количество тех, кто не считает себя европейцем, только растет. От 60% украинцев старше 50 лет однозначно не видят себя в европейской системе.

Уточняется, что опрос проходил с 15 по 20 июня, в нем приняли участие 2016 жителей старше 18 лет из почти 30 регионов страны.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб 25 июня заявил, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение. Она обратила внимание, что ее выступление отражает официальную позицию объединения, добавив, что будущее Украины и его граждан — с Евросоюзом.

Тогда же глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт отметила, что вступление Украины в ЕС стало бы гробом для миллиардов евро налогоплательщиков Германии. Согласно данным социологического опроса, более половины немцев также считают интеграцию Украины в объединение плохой идеей.

В декабре 2023-го во время саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Украина подписала заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022-го. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В декабре 2023-го во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в объединение.