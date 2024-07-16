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Экономика
Аналитики объяснили причины падения индекса Мосбиржи до минимума за год

Аналитики объяснили причины падения индекса Мосбиржи до минимума за год

Аналитик Скрябин: потенциал падения индекса Мосбиржи может быть не исчерпан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Индекс Мосбиржи во вторник, 16 июля, опустился ниже 2900 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 21 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. О причинах этого «Известиям» 16 июля рассказали аналитики фондового рынка.

Как отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, индекс Мосбиржи сам по себе не является показателем в отрыве от дивидендных выплат.

«Так, только отсечка по «Сберу», учитывая 15-процентный вес акций в индексе, математически дает снижение индекса на 1,5%. Более объективно смотреть на индекс полной доходности Мосбиржи — там эффект отсечек нивелируется и учитываются выплачиваемые компаниями дивиденды. Индекс полной доходности Мосбиржи упал на уровни декабря 2023 года, снизившись с начала года на 2,5%. Основная причина падения — ожидания повышения ставки ЦБ на следующем заседании и жесткий комментарий, допускающий еще повышение в течение года (РБК 16 июля писал про 20% ставку как возможную)», — сказал Скрябин.

Если такой сценарий реализуется, то, по его словам, потенциал падения индекса от текущих уровней, скорее всего, еще не исчерпан.

«Перелом падающего тренда на рынке акций напрямую зависит от эффективности ЦБ в борьбе с темпами роста потребительских цен (инфляцией) и от формирования рынком ожиданий, что пик по ставке уже пройден и в дальнейшем ЦБ будет снижать ставку. Для понимания этой точки нужно следить за оперативными данными как по инфляции (недельные), так и месячными по темпам кредитования, потребрасходов», — добавил он.

Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова, в свою очередь, отметила, что новость пока что состоит в том, что IMOEX обновляет годовые минимумы, пробив ближайший значимый уровень в 2900 пунктов, и сейчас возвращается к уровням июля 2023 года.

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«Техническая поддержка среднесрочно сдвигается к отметке 2700 пунктов. Широкий рынок, как мы неоднократно указывали, находится под давлением ожиданий повышения ставки ЦБ, которые, впрочем, заложены в текущие цены акций, а также эффекта дивидендных отсечек. Почему индекс продолжает углубление? Во-первых, кривая доходностей ОФЗ не в полной мере отражает базовый сценарий повышения ставки ЦБ до 18%, и это может восприниматься регулятором как недостаточное ужесточение денежно-кредитных условий. По этой причине риск подъема ставки до 20% не исключается», — объяснила она.

Во-вторых, по ее мнению, закрытие дивидендных гэпов будет более длительным в текущих условиях, поскольку возвращение ликвидности на рынок после получения дивидендных выплат в июле–августе будет более «холодным» в силу того, что ставки доходностей облигаций и депозитов для инвесторов выступают более привлекательной альтернативой в сравнении с рискованными акциями.

20 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» что сроки для возможного смягчения денежно-кредитной политики зависят от многих факторов, включая динамику инфляции, рост экономики, курс рубля. Эксперт не исключил, что в случае действия ряда негативных факторов регулятор может пойти на дальнейшее резкое повышение ключевой ставки до 17–18%.

7 июня Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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