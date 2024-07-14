Выше шаг: ставки по вкладам на срок более года достигли 18–20%

Крупные банки начали активно повышать ставки по депозитам , выяснили «Известия». Доходность по вкладам на срок свыше года достигла 18–20% . Это связано с ожиданиями роста ключевой на июльском заседании, сейчас она равна 16%. ЦБ может поднять ставку на 1–2 п.п. , чтобы затормозить инфляцию, считают на рынке. Продолжат ли кредитные организации увеличивать доходность по накопительным продуктам во второй половине года — в материале «Известий».

Какую доходность по длинным вкладам предлагают банки

С конца июня крупные банки начали активно повышать доходность по депозитам сроком на год и более, показал опрос «Известий». Ставки по таким продуктам у топ-30 кредитных организаций сейчас варьируются от 16 до 20% .

Доходность 20% годовых при размещении клиентами средств на три года обещает Совкомбанк . Однако для этого необходимо выполнить требования финансовой организации по ежемесячным тратам. Без этого условия там готовы оформить депозит на аналогичные сроки по базовой ставке до 18–19%. Такие предложения действуют с 5 июля, следует из данных на сайте банка.

С 28 июня в Газпромбанке повысили ставки по наиболее популярным у клиентов вкладам, рассказали в кредитной организации. Теперь максимальная доходность по депозиту на срок 367 дней достигает 18,5% годовых и зависит от способа выплаты процентов и других условий.

В начале июля в Банке ДОМ.РФ также повысили ставку по вкладу на год. Теперь она составляет 18,1%.

Сейчас самый популярный срок депозита у клиентов — девять месяцев, на этот период они могут разместить средства по ставке до 18%, рассказали в « Сбере» . На более короткие периоды доходность ниже — до 15%, а на более длинные — до 16%. При этом краткосрочных вкладов (до года) в портфеле банка сейчас больше всего.

Офис Сбербанка по обслуживанию физических лиц Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В ВТБ сообщили, что с 27 июня улучшили условия по своим сберегательным продуктам на 0,5–2,5 п.п. на все сроки размещения средств. Для новых клиентов максимальная доходность составит 18,5% годовых в течение трех месяцев. При этом самыми востребованными остаются короткие и среднесрочные рублевые вклады, на которые приходится более 90% всех открытых депозитов, подчеркнули в банке.

Ставки по всей линейке вкладов в начале июля пересмотрели и в Почта Банке . Доходность по продуктам на год выросла на 2 п.п., до 15,5%, а по среднесрочным и коротким — на 1–1,5 п.п., до 16–16,25%, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Также о росте ставок ранее сообщали в Т-Банке и Яндекс Банке — до 16,67% и 16,5% годовых соответственно. В Абсолют Банке и МТС Банке сказали, что условия по сберегательным продуктам не меняли.

Почему ставки по депозитам растут

Игроки увеличивают доходность по длинным вкладам, потому что рынок ожидает повышения ключевой ставки на 1–2 п.п. на заседании совета директоров Банка России в конце июля, сообщил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Это обусловлено риторикой регулятора и наблюдаемой инфляцией, уточнил он.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Банки уже сейчас закладывают резкое повышение «ключа» до 18% годовых , согласился финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, некоторые игроки смотрят и на показатель в 19% , что действительно было бы слишком паническим шагом со стороны регулятора. Поэтому изменение условий по продуктам абсолютно логично — участники рынка борются за внимание вкладчиков и вынуждены поднимать ставки по депозитам.

Многие финансовые организации уже скорректировали доходности до 18% на ожиданиях дальнейшего ужесточения политики ЦБ. Подталкивает к этому шагу и повышение лимита на бесплатные переводы по СБП между своими счетами в разных банках , отметила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

В ближайшее время Почта Банк планирует еще раз поднять ставки по среднесрочным вкладам — в среднем на 1,5 п.п. Такое решение связано с ожиданиями по росту ключевой ставки, отметили в организации.

Отделение Почта Банка Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Участники рынка подчеркнули, что на дальнейшую коррекцию условий будут влиять рыночная конъюнктура и политика ЦБ .

По данным «Сравни.ру», максимальная средняя ставка на долгосрочные вклады в первой половине июня поднималась с 17 до 20% (с 4 по 13 июня), но потом опустилась до 19% и держится до сих пор.

Вырастут ли еще ставки по вкладам в этом году

Вскоре предложений со ставкой 18% может стать существенно больше на рынке , считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, Центробанку может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки до конца года для охлаждения инфляции, и при таком сценарии доходности по вкладам также будут расти, в первую очередь по краткосрочным .

В Абсолют Банке также ожидают повышения доходности, скорее, по краткосрочным продуктам, поскольку дорогие и длинные пассивы будут обременительны для финорганизаций, подчеркнул директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Но при этом, скорее всего, клиенты будут стараться зафиксировать высокую доходность на длинный срок .

— Во втором полугодии крупные банки могут предлагать по вкладам до 19% годовых. Но в первую очередь это будет касаться не самых привлекательных для клиентов продуктов — с ограниченным пополнением или без таковой возможности, с выплатой процентов в конце срока или с полугодовой срочностью, — отметил Юрий Беликов из «Эксперт РА».

В МТС Банке уверены, что максимальная доходность по вкладам будет смещаться на годовые продукты, превышая уровень действующей ключевой ставки.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Сейчас нет других консервативных инструментов для неопытных инвесторов с такой доходностью , как у вкладов, отметил финансовый эксперт Алексей Кричевский. По его мнению, удобнее всего разбить сумму депозита на две части — первую положить на год, вторую — на более короткий период. Вместе с этим нужно смотреть на условия : возможность досрочно частичного или полного снятия без потери процентов, капитализацию, а также дополнительные пункты, при которых банк может увеличить или сократить проценты, предупредил эксперт.

По актуальным данным ЦБ, на 1 июня этого года банки привлекли средства населения на 49,2 трлн.