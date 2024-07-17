Тайна Карениной

«Анна Каренина» — самый экранизируемый в мире роман. Существует около 40 киноверсий. Причем его начали снимать еще в те времена, когда кино было немым.

И хотя писался роман, когда кинематографа еще не было, но он создан будто специально для кино. Взять сцену встречи Анны и Вронского на станции Бологое — там свет поставлен! Он стоит спиной к фонарю, а она — напротив. Ночь, идет снег, он видит ее лицо, она его — нет. Готовое кинематографическое решение.

Великий кинорежиссер Михаил Ромм отмечал, что в «Войне и мире» есть эпизоды, которые с точки зрения кино написаны абсолютно гениально. Например, пирушка в начале романа. Долохов заключает пари: сидя на подоконнике, он должен выпить бутылку рома, а дальше либо сорвется вниз, либо спрыгнет обратно. Ночь, черный проем открытого окна, он в белой рубахе ставит две свечи — слева и справа — и забирается на карниз. Всё! А в сцене скачек в «Анне Карениной» и вовсе есть раскадровка: не нужно писать сценарий, он уже готов.

Но, конечно, интерес кинематографистов к произведению Толстого связан еще и с тем, что это роман, в котором очень много интересных персонажей. Помимо Анны, это и Стива, и Вронский, и Каренин, и Левин, и Кити, и Долли — настоящие находки для оттачивания актерского мастерства.

И всё же когда я писал «Подлинную историю Анны Карениной», то никак не мог предположить, что по ней будут что-то снимать. Ведь она — о моем прочтении романа. Но сегодня кино ищет новые пути. И вот я получил предложение принять участие в документально-игровом сериале по моей книге.

«Тайны Карениной» — фильм-кастинг. Режиссер пытается сделать идеальную экранизацию великого произведения, подобрав актеров и актрис, которые бы соответствовали не просто персонажам романа, ведь любой читатель видит их по-своему, а прототипам героев.

Известно, что Толстой почти всегда собирал своих главных героев из разных людей. А у «Анны Карениной» они невероятно интересные. Это и сестра Толстого Мария Николаевна Толстая, и Аграфена Закревская — очень известная женщина пушкинской поры, в которую был влюблен поэт Евгений Баратынский.

Внешность Анны он списал со старшей дочери Пушкина Марии Гартунг, это известно. Ее образ на балу полностью совпадает с портретом Гартунг кисти художника Макарова — и жемчуг на шее, и плечи слоновой кости, и полноватая фигура, и маленькие руки, анютины глазки в волосах, арабские завитки на затылке. Но идеального кинематографического воплощения Анны нет. Создатели сериала пытаются даже использовать нейросети, чтобы найти некий образ, который, видимо, представлял Толстой.

Актеры в сериале «Тайны Карениной» играют самих себя — они пришли на кастинг. Здесь есть элементы реалити. Претендентки на роль Анны разные и, наверное, внешне все-таки не совсем похожи на героиню Толстого. Они скорее пытаются понять ее характер через себя, через свою жизнь, через свои эмоции и переживания.

Так же исполнители мужских ролей. Есть совершенно потрясающий момент, когда актер, который пробуется на Стиву, рассказывает, что во время участия в этом фильме у него самого в семье случилась драма — чуть ли не развод с женой.

Знаете, я даже не помню, когда в первый раз прочел «Анну Каренину». Явно в ранней молодости. Но она так вошла в мою жизнь, что я «подсел». Было время, когда я каждый год ее перечитывал. Роман обладает таинственной особенностью меняться внутри себя. Каждый раз ты обращаешь внимание на детали, которых не замечал раньше, но они оказываются очень важны. Совершенно меняется представление о том, что происходит в произведении. Как это удалось сделать Толстому — непонятно. Я не знаю другого такого романа, от которого при каждом новом прочтении оставалось бы ощущение, что читаешь другой роман — не тот, который читал до этого.

Ключевой вопрос, на который я ищу ответ, — это отношение самого Толстого к Анне. Оно очевидно менялось на протяжении написания романа. В ранних черновиках Каренина совсем другая — скорее отрицательный герой, просто изменщица, легкомысленная женщина. И вдруг по мере написания у Толстого меняется отношение к Карениной. Она растет-растет-растет, возвышается над всеми и становится не просто главной, а фактически единственной значимой героиней этого произведения, тогда как остальные персонажи группируются вокруг нее. Их судьбы меняются из-за того, что она воспротивилась своей судьбе. Она тайфун, который сметает всё на своем пути.

А второй вопрос, который я попытался решить в следующей книге — «Подлинная история Константина Левина»: зачем Толстой придумал Левина, прототипом которого стал он сам, и отдал ему половину романа. Многие забывают, что внушительная часть повествования посвящена не Анне Карениной, а Константину Левину. И вот зачем писатель свел два произведения в одном — для меня тоже всегда было загадкой. Но при этом я понимаю, что без левинской части романа не может быть. Он превратился бы в пустую историю о женской измене. В сериале на роль Левина тоже будут пробоваться актеры. Хотя его часть с точки зрения кинематографии не очень выигрышна. Карен Шахназаров вообще убрал ее в своей экранизации — просто отказался от нее за ненадобностью.

На мой взгляд, очередное обращение к произведению Толстого в кино будет интересно зрителям прежде всего потому, что они узнают много нового — того, что стоит за романом. Например, о прототипах Толстого. А для тех, кто не читал «Анну Каренину» вовсе или делал это очень давно, сериал станет стимулом наконец взяться за книгу, сюжет которой им известен, но всей ее глубины они даже не представляют.

Павел Басинский — писатель, журналист, лауреат премии «Большая книга» за «Подлинную историю Анны Карениной»

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