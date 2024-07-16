Политолог оценил шансы лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

Евросоюз (ЕС) не может лишить Венгрию права голоса в объединении из-за визита премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Такое мнение политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок высказал во вторник, 16 июля.

«Нет, это абсолютно нереально, потому что лишить кого-то права голоса и наложить санкции можно, только если у вас для этого есть соответствующая база. Если европейский чиновник что-то нарушил, вы можете это доказать и какие-то санкции наложить, в том числе исключить откуда-то или права голоса лишить», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что не существует запрета на общение с российскими, китайскими и любыми другими чиновниками, а есть самоограничения, но их к делу не пришьешь.

«Второй момент — если бы Орбан анонсировал свои визиты как официальные визиты представителя Евросоюза, а это не так, он это с ними не согласовывал. Это могло бы стать определенной проблемой для него. Поскольку он визиты анонсировал как представитель Венгрии, можно потребовать лишить Венгрию права голоса, но из этого ничего не получится, потому что Орбан ничего не нарушил», — подчеркнул Бышок.

Политолог считает, что у членов ЕС нет ожиданий от мирных инициатив Орбана, но они поприветствуют, если его усилия дадут результат.

Ранее группа из 63 депутатов Европарламента (ЕП) призвала лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза за поездку Орбана в Россию и КНР, передает RT.

По словам европарламентариев, Орбан нанес Совету ЕС «значительный ущерб», сообщается на сайте kp.ru.

Пытаясь найти точки соприкосновения для урегулирования украинского кризиса, Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай, сообщает 360.ru. 2 июля глава венгерского правительства провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

8 июля Орбан побеседовал с главой КНР Си Цзиньпином. Политики провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Европейские союзники Будапешта остались недовольны тем, что переговоры с лидерами РФ и Китая не были согласованы.