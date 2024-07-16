В Москве суд отправил на 100 часов работ хозяина самоката за пьяную езду
Солнцевский суд Москвы приговорил хозяина электросамоката Илью Гусева к 100 часам обязательных работ за пьяное вождение. Об этом 16 июля сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в Telegram.
Нарушителя признали виновным по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).
«Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортными средствами на срок один год шесть месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, судом решено изъять и обратить в собственность государства электросамокат Dualtron ultra без государственного регистрационного знака, на котором передвигался мужчина. Приговор вступил в законную силу.
Накануне, 15 июля, судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Москвича лишили водительских прав на 18 месяцев.
10 июля Государственная дума России приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов. Предусмотрено взыскание за пьяную езду в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, за превышение скорости — в размере от 500 до 5 тыс. рублей. Кроме того, за причинение легкого вреда здоровью при ДТП оштрафуют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вреда средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.