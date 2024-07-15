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В Москве конфисковали самокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Об этом сообщили 15 июля на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.

Уточняется, что инцидент произошел на западе столицы. Студент, находясь в нетрезвом виде, совершил наезд на пожилую женщину.

«Суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ, постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 18 месяцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что молодой человек не явился по вызову в отделение судебных приставов. Его подвергли принудительному приводу. После этого студент передал приставу электросамокат фирмы Dualtron ultra.

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В этот же день мужчина на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика в Южно-Сахалинске. В результате несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

10 июля Государственная дума России приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов. Предусмотрено денежное взыскание за пьяную езду в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в размере от 500 до 5 тыс. рублей. Кроме того, за причинение легкого вреда здоровью при ДТП оштрафуют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вреда средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

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