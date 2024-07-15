В Южно-Сахалинске мужчина на самокате сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде
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- В Южно-Сахалинске мужчина на самокате сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде
Мужчина на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается в Telegram-канале городского управления Госавтоинспекции.
По информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Двигавшийся по тротуару на самокате 40-летний мужчина и мальчик на велосипеде столкнулись, когда ребенок выехал из-за угла здания.
В результате несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
Ранее, 28 июня, в Санкт-Петербурге подростки на самокате сбили беременную женщину и коляску с ребенком. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими ранениями. Ребенок в результате произошедшего выпал из коляски.