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В Москве суд заочно вынес приговор Фейгину за фейки о ВС РФ

Бывшего адвоката Фейгина приговорили к 11 годам колонии за фейки об армии
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Фото: TASS/Zuma
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Басманный районный суд Москвы заочно 16 июля приговорил экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) к 11 годам лишения свободы за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти»).

Помимо наказания в виде лишения свободы суд на четыре года запретил Фейгину заниматься администрированием сайтов. Кроме того, ему назначили штраф в размере 4 млн 500 тыс. рублей.

Уточняется, что в апреле 2022 года Фейгин, находясь вне пределов Российской Федерации, в ходе интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (СВО). Видеозапись интервью была размещена на видеохостинге YouTube.

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина 16 октября 2023 года. Отмечалось, что юрист проживает за границей.

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26 января Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-адвоката Фейгина. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

28 апреля прошлого года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России польской неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), участником которой является Фейгин. Сообщалось, что он и другие члены НПО отрицают территориальную целостность Российской Федерации, а «целью организации является насильственный захват власти в России».

В 2018 году Фейгин был лишен статуса адвоката за неподобающие высказывания в адрес журналиста и блогера Анатолия Шария.

В мае текущего года дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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