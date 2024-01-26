В Москве суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом). Соответствующая информация появилась в картотеке судов.

«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Текущее состояние: удовлетворено, 26.01.2024», — говорится в карточке.

Сообщается, что Фейгин обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ ( «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина 16 октября. Отмечалось, что юрист проживает за границей.

28 апреля прошлого года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России польской неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), участником которой является Фейгин. Сообщалось, что он и другие члены НПО отрицают территориальную целостность Российской Федерации, а «целью организации является насильственный захват власти в России».

В 2018 году Фейгин был лишен статуса адвоката за неподобающие высказывания в адрес журналиста и блогера Анатолия Шария.