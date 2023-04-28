Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России польской неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов». Об этом сообщило ведомство 28 апреля по результатам изучения поступивших материалов.

«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в 2022 году в Польше», — отмечено в сообщении Генпрокуратуры.

Известно, что среди участников организации — бывшие депутаты Государственной думы Геннадий Гудков (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Геннадия Гудкова), Илья Пономарев (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Пономарева) и Марк Фейгин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Марка Фейгина).

Все они в настоящее время проживают за границей и отрицают территориальную целостность Российской Федерации, а также выступают с сепаратистскими лозунгами, отметили в ведомстве. О своем решение Генпрокуратура также уведомила Министерство юстиции РФ.

«Деятельность указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России», — говорится в заявлении.

Ранее, 25 апреля, Министерство юстиции РФ включило две иностранные неправительственные организации в перечень нежелательных на территории России. Ими являются The Institute for Statecraft («Институт государственного управления», Великобритания) и «Форум гражданского общества Россия – ЕС» («EU – Russia Civil Society Forum e.V.», ФРГ).

21 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной в Российской Федерации деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи».