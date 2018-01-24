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Фейгин рискует лишиться статуса адвоката из-за неэтичного поведения

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Фото: РИА Новости
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Квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла поведение защитника Марка Фейгина неэтичным. Об этом 24 января сообщило РАПСИ со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич.

Поводом для решения коллегии стало использование Фейгиным в социальных сетях нецензурной лексики в адрес Гуревич и ее подзащитного.

«Мою жалобу и представление Минюста удовлетворили. Квалификационная комиссия усмотрела нарушение Кодекса профессиональной этики адвокатов и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в действиях Фейгина. Вопрос о наказании будет решен 27 февраля в 14:00 на совете палаты», — рассказала Гуревич.

Жалоба в Квалификационную коллегию Адвокатской палаты Москвы была направлена ею после того, как Фейгин оскорбил, используя в том числе нецензурную лексику, саму Сталину Гуревич и ее доверителя Анатолия Шария. Коллегия установила нарушения Кодекса этики адвоката и норм закона «Об адвокатуре». Одним из вариантов наказания Фейгина может стать лишение его статуса защитника.

Фейгин уже получал предупреждение за аналогичные действия в отношении адвоката Ильи Новикова. 

В октябре 2016 года Главный судебный пристав России посоветовал Фейгину выплатить долги.

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