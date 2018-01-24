Фейгин рискует лишиться статуса адвоката из-за неэтичного поведения

Квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла поведение защитника Марка Фейгина неэтичным. Об этом 24 января сообщило РАПСИ со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич.

Поводом для решения коллегии стало использование Фейгиным в социальных сетях нецензурной лексики в адрес Гуревич и ее подзащитного.

«Мою жалобу и представление Минюста удовлетворили. Квалификационная комиссия усмотрела нарушение Кодекса профессиональной этики адвокатов и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в действиях Фейгина. Вопрос о наказании будет решен 27 февраля в 14:00 на совете палаты», — рассказала Гуревич.

Жалоба в Квалификационную коллегию Адвокатской палаты Москвы была направлена ею после того, как Фейгин оскорбил, используя в том числе нецензурную лексику, саму Сталину Гуревич и ее доверителя Анатолия Шария. Коллегия установила нарушения Кодекса этики адвоката и норм закона «Об адвокатуре». Одним из вариантов наказания Фейгина может стать лишение его статуса защитника.

Фейгин уже получал предупреждение за аналогичные действия в отношении адвоката Ильи Новикова.

В октябре 2016 года Главный судебный пристав России посоветовал Фейгину выплатить долги.