Реклама
Прямой эфир
Армия
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты в Амурской области
Мир
Захарова указала на необходимость реформирования Совбеза ООН
Мир
Порошенко осудил Раду за бездействие в сфере энергетики
Общество
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Мир
Советник Трампа рассказал о самочувствии экс-главы Белого дома после покушения
Происшествия
Два белгородских сельхозпредприятия повреждены в результате атак ВСУ
Здоровье
Психолог указала на последствия чрезмерного безделья
Мир
Глава МИД ЮАР заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без РФ
Мир
Советник Трампа обвинил администрацию Байдена в провоцировании России
Мир
Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Захарова уличила западных дипломатов в лицемерии после заседания Совбеза ООН
Мир
Американского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции
Происшествия
В Ижевске мужчина сбросил девочку с 17 этажа и совершил суицид
Мир
Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству
Мир
CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа
Мир
Более половины опрошенных украинцев не ассоциируют себя с европейцами
Мир
Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса
Наука и техника
Попытку астронавтов NASA выйти в открытый космос отложили на неопределенный срок

Верность курсу: по книге легендарного журналиста газеты снимут фильм

Документальная лента «Курсовая работа» будет посвящена звездному выпуску МГУ 1960 года
0
Фото: из семейного архива
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По книге легендарного корреспондента «Известий» будет снят документальный фильм о шестидесятниках. Станислав Сергеев, проработавший в газете в общей сложности 39 лет, был выпускником журфака МГУ, а вместе с ним учились не только будущие соратники по цеху, но и люди, впоследствии завоевавшие признание в иных сферах: режиссер Марк Розовский, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, сценарист Юрий Клепиков. В новом проекте, запущенном дочерью известинца Ольгой Сергеевой, его однокурсники расскажут о малоизвестных событиях тех лет, студенческой жизни и первых профессиональных шагах будущих гуру советской печати. «Известия» узнали подробности о картине.

Написать «Курсовую работу»

«Январь 1960 года. Нас, группу дипломников журфака, направили на практику в «Известия». Тогда в газетном мире уже гремело имя недавно назначенного главным редактором Алексея Аджубея. И мы, еще не веря привалившему счастью, начали «дерзать», но с разной степенью усердия. Через месяц нас осталось не больше десяти, еще через месяц — пятеро. А в апреле на троих из нас пришел запрос «Известий», — вспоминал Станислав Сергеев.

123

Фото: из семейного архива

Еще будучи студентом, он стал сотрудником одной из главных газет страны и проработал в ней почти всю жизнь. А после окончания активной журналистской деятельности Сергеев занимался Историческим клубом «Известий», оказавшись тем человеком, вокруг которого собирались самые разные поколения известинцев. Но до последнего он считал своим долгом не только сохранять братство коллег по изданию, но и поддерживать отношения с однокашниками. Дружба их за прошедшие десятилетия не ослабла.

— Главное, что нас сближало со Стасиком, — курсовые, факультетские капустники, которые мы делали вместе. Стасик имел блистательный музыкальный слух, прекрасно пел, как и наш общий друг Гриша Водолазов. После поездки на целину мы сочинили отдельный капустник, там у нас была «Целинная рапсодия». Я ее давно забыл, а Стасик, обладая потрясающей памятью, и по прошествии многих лет помнил и ее, и все остальные песни из наших университетских постановок. Я благодарен его памяти в прямом и переносном смысле, — вспоминает о Станиславе Викторовиче в беседе с «Известиями» Марк Розовский.

Своему курсу Сергеев посвятил книгу «Курсовая работа», в которой выступил составителем и редактором. Она оказалась его последним трудом и вышла незадолго до ухода журналиста из жизни в 2020 году (второе издание датируется 2021-м). Теперь же многие из ее авторов станут героями фильма, в котором прямые речи соединятся с репортажными съемками одной из традиционных встреч курса.

Его памяти

— Курс собирается дважды в год: в день основания Московского университета 25 января и в день рождения факультета журналистики МГУ (в первую пятницу июня). Каждый раз это объятия, слова памяти о тех, кто ушел, воспоминания, остроумные шутки. Кто-то приносит старые фотографии, кто-то — новые книги, — поделилась Ольга Сергеева.

123

Фото: из семейного архива

Интервью для проекта дадут в общей сложности восемь человек, в том числе Розовский, Золотов, «золотой голос» радиостанции «Юность» Наталья Бехтина и другие яркие личности.

При этом фильм вовсе не дублирует книгу: все беседы будут записаны специально для этого проекта. И именно из монологов восьми героев выстроится общее повествование.

— Мы хотели, чтобы были слышны их голоса, чувствовалось дыхание той жизни, которую они прожили. Это удивительные люди, сохранившие до сегодняшнего дня свою внутреннюю цельность, — поделилась с «Известиями» Ольга Сергеева. Безусловно, это и дань памяти самому Станиславу Викторовичу, отмечает она.

Портрет поколения

Создатели подчеркивают: фильм «Курсовая работа» — не только рассказ про конкретных людей, их общение и дружбу через годы, но и портрет поколения. О хрущевской оттепели обычно говорят, называя имена поэтов, художников, кинематографистов. Однако это лишь вершина огромного айсберга. Новая картина призвана более объемно показать интеллигенцию 1960-х–1970-х годов.

123

Фото: из семейного архива

— Некоторые из героев фильма регулярно мелькали на телеэкранах, другие — не особенно медийные, но от этого они не становятся менее интересными личностями. Все они — шестидесятники, и роль эпохи в формировании каждого их них очень велика, — считает Ольга Сергеева.

Соавтором ленты выступил Андрей Золотов – младший, сын вице-президента РАХ и однокурсника Станислава Сергеева Андрея Золотова. Можно сказать, дети приняли эстафету. И попытались сохранить память о своих родителях, их дружбе и обстоятельствах жизни. Главное сейчас, признают они, успеть записать всех героев: с каждым годом представителей выдающегося курса становится всё меньше и меньше.

Чтобы ускорить работу над проектом, создатели «Курсовой работы» запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru. Часть съемок пройдет уже этим летом, а выход фильма запланирован на 2025 год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024