Верность курсу: по книге легендарного журналиста газеты снимут фильм

По книге легендарного корреспондента «Известий» будет снят документальный фильм о шестидесятниках. Станислав Сергеев, проработавший в газете в общей сложности 39 лет, был выпускником журфака МГУ, а вместе с ним учились не только будущие соратники по цеху, но и люди, впоследствии завоевавшие признание в иных сферах: режиссер Марк Розовский, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, сценарист Юрий Клепиков. В новом проекте, запущенном дочерью известинца Ольгой Сергеевой, его однокурсники расскажут о малоизвестных событиях тех лет, студенческой жизни и первых профессиональных шагах будущих гуру советской печати. «Известия» узнали подробности о картине.

Написать «Курсовую работу»

«Январь 1960 года. Нас, группу дипломников журфака, направили на практику в «Известия». Тогда в газетном мире уже гремело имя недавно назначенного главным редактором Алексея Аджубея. И мы, еще не веря привалившему счастью, начали «дерзать», но с разной степенью усердия. Через месяц нас осталось не больше десяти, еще через месяц — пятеро. А в апреле на троих из нас пришел запрос «Известий», — вспоминал Станислав Сергеев.

Фото: из семейного архива

Еще будучи студентом, он стал сотрудником одной из главных газет страны и проработал в ней почти всю жизнь. А после окончания активной журналистской деятельности Сергеев занимался Историческим клубом «Известий», оказавшись тем человеком, вокруг которого собирались самые разные поколения известинцев. Но до последнего он считал своим долгом не только сохранять братство коллег по изданию, но и поддерживать отношения с однокашниками. Дружба их за прошедшие десятилетия не ослабла.

— Главное, что нас сближало со Стасиком, — курсовые, факультетские капустники, которые мы делали вместе. Стасик имел блистательный музыкальный слух, прекрасно пел, как и наш общий друг Гриша Водолазов. После поездки на целину мы сочинили отдельный капустник, там у нас была «Целинная рапсодия». Я ее давно забыл, а Стасик, обладая потрясающей памятью, и по прошествии многих лет помнил и ее, и все остальные песни из наших университетских постановок. Я благодарен его памяти в прямом и переносном смысле, — вспоминает о Станиславе Викторовиче в беседе с «Известиями» Марк Розовский.

Своему курсу Сергеев посвятил книгу «Курсовая работа», в которой выступил составителем и редактором. Она оказалась его последним трудом и вышла незадолго до ухода журналиста из жизни в 2020 году (второе издание датируется 2021-м). Теперь же многие из ее авторов станут героями фильма, в котором прямые речи соединятся с репортажными съемками одной из традиционных встреч курса.

Его памяти

— Курс собирается дважды в год: в день основания Московского университета 25 января и в день рождения факультета журналистики МГУ (в первую пятницу июня). Каждый раз это объятия, слова памяти о тех, кто ушел, воспоминания, остроумные шутки. Кто-то приносит старые фотографии, кто-то — новые книги, — поделилась Ольга Сергеева.

Фото: из семейного архива

Интервью для проекта дадут в общей сложности восемь человек, в том числе Розовский, Золотов, «золотой голос» радиостанции «Юность» Наталья Бехтина и другие яркие личности.

При этом фильм вовсе не дублирует книгу: все беседы будут записаны специально для этого проекта. И именно из монологов восьми героев выстроится общее повествование.

— Мы хотели, чтобы были слышны их голоса, чувствовалось дыхание той жизни, которую они прожили. Это удивительные люди, сохранившие до сегодняшнего дня свою внутреннюю цельность, — поделилась с «Известиями» Ольга Сергеева. Безусловно, это и дань памяти самому Станиславу Викторовичу, отмечает она.

Портрет поколения

Создатели подчеркивают: фильм «Курсовая работа» — не только рассказ про конкретных людей, их общение и дружбу через годы, но и портрет поколения. О хрущевской оттепели обычно говорят, называя имена поэтов, художников, кинематографистов. Однако это лишь вершина огромного айсберга. Новая картина призвана более объемно показать интеллигенцию 1960-х–1970-х годов.

Фото: из семейного архива

— Некоторые из героев фильма регулярно мелькали на телеэкранах, другие — не особенно медийные, но от этого они не становятся менее интересными личностями. Все они — шестидесятники, и роль эпохи в формировании каждого их них очень велика, — считает Ольга Сергеева.

Соавтором ленты выступил Андрей Золотов – младший, сын вице-президента РАХ и однокурсника Станислава Сергеева Андрея Золотова. Можно сказать, дети приняли эстафету. И попытались сохранить память о своих родителях, их дружбе и обстоятельствах жизни. Главное сейчас, признают они, успеть записать всех героев: с каждым годом представителей выдающегося курса становится всё меньше и меньше.

Чтобы ускорить работу над проектом, создатели «Курсовой работы» запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru. Часть съемок пройдет уже этим летом, а выход фильма запланирован на 2025 год.