Надо бояться: корейский «Крысолов» и новая королева крика Миа Гот

Сразу две ленты для любителей пощекотать нервы входят в российский прокат на этой неделе: южнокорейский «Крысолов» и третья часть американской хоррор-трилогии «Х» — «Максин ХХХ» с самой главной королевой крика сегодняшних ужасов Мией Гот. Драму россияне тоже увидят: в кинозалах начнут крутить американского «Папулю», хит международного кинофестиваля в Торонто с Дакотой Джонсон в главной роли. Выйдет и эксцентричная интеллектуальная комедия Кантана Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем «Второй акт», открывшая Каннский кинофестиваль этого года. Также в кино — «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым и новая часть российской мульт-франшизы «Большое путешествие». «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в кино в ближайший уикенд.

«Максин ХХХ», 18+

Режиссер: Тай Уэст. В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Холзи, Лили Коллинз, Бобби Каннавале, Мишель Монахэн, Кевин Бейкон

Мию Гот называют сегодняшней королевой крика, и она вновь оправдывает это звание в новой части трилогии «Х». Релиз рассказывает, что стало с порноактрисой Максин (которую как раз играет Гот) спустя шесть лет после событий первого фильма (а второй вообще был приквелом). Напомним, после резни она осталась единственной выжившей из всей группы, приехавшей снимать порнофильм на отдаленную ферму в Техасе. Максин продолжает свой путь к мечте стать всемирно известной актрисой и отправляется покорять Голливуд.

Первые две части трилогии — «Пэрл» и «Х» — получили преимущественно положительные оценки критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes у каждого из них под 95% рейтинга. «Пэрл» лично оценил Мартин Скорсезе, назвав ленту «завораживающей картиной, основанной на чистой, неразбавленной любви к кино». А «Х» получил несколько престижных жанровых наград, в том числе Golden Scythe Horror Awards, Susnset CircleAwards и Golden Tomato Awards.

«Культурная комедия», 12+

Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина

Пермский чиновник Виктор работает в департаменте дорожного строительства, и ему без разницы, как с памятником архитектуры XIX века «подружится» современная штукатурка. Но региональные власти задумались о том, чтобы сделать акцент туристической привлекательности на искусство, ведь в Перми творило множество великих людей: Антон Чехов, Борис Пастернак, Петр Чайковский. Виктору нужно освоить культурные азы и расширить кругозор, а на кону — его чиновничье кресло.

Местом съемок стали, конечно, Пермь и ее культурные институции, поэтому в какой-то мере новинка получается своего рода видеомаршрутом для тех, кто пока в городе не был, но хочет попробовать культурный туризм. Роль чиновника исполняет Алексей Чадов, а преподавателя искусствоведения, которой приходится с ним нянчиться (но она отважно подходит к проблеме узкого кругозора и не сдается), — Яна Гладких, известная по фильму «Доктор Лиза» и сериалам «Пищеблок», «Филатов», «Отличница».

«Папуля», 18+

Режиссер: Кристи Холл. В ролях: Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос Антонио Гонсалес, Шеннон Гэннон, Зола Ллойд

Новинка была снята всего за 16 дней, а ключевое место действия — ночное такси, в которое садится героиня Дакоты Джонсон сразу из аэропорта. Между водителем и пассажиркой завязывается рутинный диалог, который обычно происходит в такси, когда дорога длинная, а в тишине сидеть неуютно. Но в какой-то момент разговор становится удивительно честным и принимает философский оборот.

Не факт, что кто-то вообще общался со своим таксистом на такой широкий спектр тем: сексуальность, отношения, уязвимость, власть, утрата. Но к ним так или иначе приходят герои Кристи Холл, для которой «Папуля» — режиссерский дебют. В далеком 2017 году фильм был включен в знаменитый «Черный список лучших сценариев», но в итоге был снят и показан на Международном кинофестивале в Торонто.

«Второй акт», 18+

Режиссер: Кантан Дюпьё. В ролях: Леа Сейду, Венсан Линжон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио, Режин Мондьон

Героиня Леи Сейду — Флоранс — безумно влюблена в Давида (Луи Гаррель) и хочет познакомить его с отцом, Гийомом. Но Давид ей взаимностью не отвечает, пытаясь мягко спихнуть надоевшую девушку своему другу Вилли. Фильм расцветает одновременно и как комедия, и как трагедия, когда квартет встречается в ресторане. Герои не могут игнорировать друг друга, а правда всё равно выливается наружу.

Именно этим фильмом открылся Каннский кинофестиваль 2024 года — в день премьеры он вышел в прокат во Франции. После фантастических гигантов вроде «Дюны» и «Предчувствия» видеть Сейду в таком легком, типично французском трагикокомедийном кино о любви и неизбежности человеческих чувств даже странно. Но у картины есть своя изюминка: это немного фильм внутри фильма, сюрреалистичный и ломающий четвертую стену так, будто именно мы — часть сценария, а не кто-то по ту сторону экрана. Впрочем, это не единственная интрига фильма. Когда он был представлен публике впервые, казалось, что до российских экранов он вряд ли доберется. Но он всё же вышел, пусть и сдвинув релиз на месяц вперед.

«Большое путешествие. Вокруг света», 6+

Режиссер: Василий Ровенский. Роли озвучивали: Диомид Виноградов, Филипп Лебедев, Станислав Стрелков, Ирина Киреева, Антон Эльдаров, Александр Гаврилин

Медведь Мик-Мик готовится стать отцом в третий раз, и бестолковый аист вновь ошибается с доставкой малыша, как это было в первых двух частях трилогии. Но если в первом «Большом путешествии» Мик-Мик отправился в Китай, а во второй — в Америку, то теперь ему предстоит кругосветка, потому что аист перепутал, кажется, вообще всех детенышей мира.

Голосов первой части в мультфильме уже не осталось, и их число, кажется, убавляется с каждым продолжением. Например, во второй части Диомид Виноградов озвучивал сразу пятерых героев, а Ирина Киреева — четверых. Сиквелы новинки крутили за рубежом, в том числе их покупала американская компания Lionsgate. «Путешествие» — один из рекордсменов по сборам российских фильмов за рубежом за последние годы. Но что ждет третий мультфильм цикла — неизвестно, а на IMDb данных о зарубежном прокате пока нет.

«Крысолов. Древнее проклятие», 18+

Режиссер: Ким Гван-тхэ. В ролях: Рю Сын-нён, Ли Сон-мин, Чхон У-хи, Ли Джун, Ку Сын-хён, Ли Сын-джун, Чон Гук-хван, Ким Джон-ён

Корейская война закончилась. Главный герой У-рён и его больной сын Нам-су отправляются в Сеул в надежде на лечение в местной больнице. Но на долгом пути нужна остановка, и они решают устроить привал в отдаленной деревне. Там кишат крысы, питающиеся человечиной, а У-рён может их «загипнотизировать», играя на дудке, что может помочь спасти деревню, да и деньги за это заплатят. Но, возможно, жителям деревни это на самом деле не нужно: вождь поселения скрывает какую-то тайну, а поселенцы не имеют права покидать территорию общины.

По сути, это корейская хоррор-интерпретация знакомого многим Гамельнского крысолова из средневековых легенд, который впоследствии стал героем и источником вдохновения для братьев Гримм и Иоганна Гёте. В российском прокате картину показывают под названием «Крысолов», но в оригинале она называется «Гость». Хоррор был выпущен в мировой прокат еще в 2015 году и был мало разрекламирован. Однако немногие критики, увидевшие его, оставили ленте положительные отзывы, оценив грамотный симбиоз погружения в корейские традиции, которыми живет экранная деревня, и относительную прогрессивность путников-чужаков.