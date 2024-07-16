В Белгородской области с начала спецоперации погибли более 200 мирных жителей. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«[С начала спецоперации] более 1,1 тыс. мирных жителей ранены», — заявил ТАСС Гладков.

Ранее в этот день Гладков рассказал, что примерно 2,5 тыс. жителей Белгородской области в связи с постоянными обстрелами ВСУ в настоящее время проживают в пунктах временного размещения, из них 1,5 тыс. — в Белгородской области, остальные в Воронеже, Ярославле, Туле, Карачаево-Черкессии и Владимире. Еще 100 человек будут отправлены в ПВР в ближайшее время.

В тот же день при обстреле области Вооруженными силами Украины (ВСУ) белгородского Шебекино и села Новая Таволжанка пострадали четыре человека.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.