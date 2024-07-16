Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году

Трассу М-12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом 16 июля сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год», — отметил он.

По словам вице-премьера, дальше дорожники пойдут от Тюмени до Омска. При этом будет построен обход этих городов.

Хуснуллин также уточнил, что задача по продлению М-12 до Екатеринбурга будет решена в текущем году, несмотря на сложную погоду.

В этом же году запланировано запустить обход Набережных Челнов с возможностью выхода в Екатеринбург.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин открыл участок Северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что сделан еще один шаг в укреплении связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети.

В начале июля сообщалось, что мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.