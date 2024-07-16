Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ
Мир
Новый закон Финляндии о выдворении беженцев вступит в силу 22 июля
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Мир
Депутат ЕП заявила о ненависти фон дер Ляйен к Европарламенту
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Политика
Политолог предрек Украине печальные последствия от тандема Трампа и Вэнса
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Армия
Военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ
Политика
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Мир
В Кремле исключили вмешательство России во внутренние дела США
Происшествия
Лес загорелся в районе гостиницы «Ялта-Интурист» в Крыму
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов
Мир
Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году

Хуснуллин: трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трассу М-12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом 16 июля сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год», — отметил он.

По словам вице-премьера, дальше дорожники пойдут от Тюмени до Омска. При этом будет построен обход этих городов.

Хуснуллин также уточнил, что задача по продлению М-12 до Екатеринбурга будет решена в текущем году, несмотря на сложную погоду.

В этом же году запланировано запустить обход Набережных Челнов с возможностью выхода в Екатеринбург.

«Трасса Джубга – Сочи — один из приоритетных объектов»
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко — о досрочной сдаче новых дорог и привлечении китайских инвесторов

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин открыл участок Северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что сделан еще один шаг в укреплении связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети.

В начале июля сообщалось, что мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024