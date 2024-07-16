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Врач рассказала, с чем может быть связан рост нежелательных волос у женщин

Врач Гринкевич: некоторые лекарства могут привести к росту нежелательных волос
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Фото: Getty Images/Tatsiana Niamera
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Интенсивный рост нежелательных волос на лице и теле может быть причиной дискомфорта у женщин. О том, в каких случаях рост волос является нормой, а когда стоит обратиться к врачу и какие заболевания могут проявляться избыточным ростом волос, «Известиям» 16 июля рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО в «Ростове-на-Дону» Мария Гринкевич.

«Избыточное количество волос на разных участках тела может быть проявлением гипертрихоза или гирсутизма. Но это принципиально разные по механизму возникновения состояния. Гирсутизм встречается исключительно у женщин и характеризуется появлением жестких и пигментированных волос в андрогензависмых зонах. Это участки над верхней губой, подбородок, подмышечные впадины, верхняя часть грудины, лобок, спина, плечи», — пояснила врач.

По ее словам, основная причина гирсутизма — это гормональный дисбаланс, вызванный преобладанием секреции мужских половых гормонов над женскими. Довольно часто в своей практике врач — гинеколог-эндокринолог обнаруживает такие проявления у женщин с синдромом поликистозных яичников.

Гипертрихоз же не связан с выработкой стероидных половых гормонов и может наблюдаться у представителей обоих полов. При этом избыточный рост волос будет более выражен на коже лба, шеи и туловища, это состояние может быть врожденным, иметь генетические причины и проявляться пушковыми волосами по всему телу.

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Если классифицировать гипертрихоз по локализации, то выделяется местный и генерализованный, когда рост волос распространен на больших и разных участках тела. По происхождению гипертрихоз может быть врожденным (вызван различными синдромами в связи с мутациями генов) и приобретенным, где в качестве причин рассматриваются прием определенных лекарственных средств, онкологические заболевания, поражения нервной системы и даже психические расстройства.

«Не стоит волноваться, если женщина вдруг заметила у себя пушковые или даже единичные пигментированные волосы на подбородке, в зоне груди или на других участках. Большую роль играет наследственность и этническая принадлежность. Если же рост волос стал ярко выраженным, наблюдается в разных зонах, а также сопровождается другими проявлениями — изменением массы тела, огрубением голоса, нарушением менструального цикла, акне, другими соматическими симптомами, — то это однозначный повод для обращения к врачу», — подчеркнула эндокринолог.

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Чтобы установить причину избыточного роста волос на первичный прием взрослому человеку следует обратиться к врачу- терапевту, а ребенка нужно проконсультировать у врача-педиатра. Врач составит план обследования и в случае необходимости подключит коллег других специальностей.

Для лечения гирсутизма, как правило пациенток направляют к врачу — акушеру-гинекологу и/или эндокринологу. Но для комплексного решения проблемы как при гирсутизме, так и при гипертрихозе, может потребоваться участие дерматолога-косметолога, а в ряде случаев — онколога, хирурга и др.

23 июня прошлого года врач-терапевт «Инвитро-Юг» Ирина Голотина рассказала «Известиям», что из-за мокрого купальника у женщин могут развиться цистит и молочница.

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