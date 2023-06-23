Врач предупредила о риске развития инфекций у женщин из-за купальника

Купаясь в водоемах и отдыхая на пляжах, есть риск заразиться инфекционными заболеваниями. Причем пути заражения могут быть совершенно разными, в частности это возможно из-за мокрого купальника, рассказала «Известиям» 23 июня врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Ирина Голотина.

«Нередки случаи развития инфекций из-за мокрого купальника. Например, при ношении влажного купальника у женщин может развиваться цистит, молочница, раздражение, так как влажность и тепло — благоприятная среда для вредной микрофлоры. Чтобы уберечь себя от этого, необходимо насухо вытираться и иметь с собой сменный купальник», — рассказала Голотина

Она также предупредила, что, купаясь в водоеме, можно заразиться инфекционными болезнями. По ее словам, это, прежде всего, ротавирусная инфекция и энтеровирусная инфекция, дизентерия, галофилез, гепатит А, а также амебиаз в странах с жарким климатом.

«На пляже через грязные руки можно заразиться и токсокарозом, который вызывают круглые черви токсокары. В человеке они сначала живут как личинки, незаметно распространяющиеся вместе с кровью в разные органы», — добавила Голотина.

Также она отметила, что в грязном песке содержится множество различных бактерий и грибков, которые больше всего опасны для детей.

«Так, например, в песке могут быть паразиты — личинки круглых червей анкилостомов. Они могут попасть в организм через кожу во время прогулки босиком по песку. Далее личинки в течение 1–3 недель проникают в горло, потом в желудок и кишечник. Основные симптомы — это боли в животе, метеоризм, тошнота и рвота», — отметила врач.

Кроме того, по ее словам, на пляже возможно и пищевое отравление — еда, которую там продают, может быть приготовлена в антисанитарных условиях или храниться часами в жаре и под палящим солнцем. В качестве перекусов на пляже она рекомендовала выбирать те продукты, которые не подвержены влиянию солнца и тепла: свежие овощи и фрукты, ягоды, свежая выпечка без начинки, крекеры, домашние сэндвичи без мяса и майонеза.

«Нежелательны для употребления на пляже продукты, которые продаются на пляже: креветки, мидии, вяленая рыба, трубочки с кремом или сгущенкой, пирожки с повидлом, орехи, шоколад, пиво и другие спиртные напитки», — подытожила Голотина.

11 июня эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о возможности заразиться серьезными инфекциями в водоеме, такими как гепатит А, холера, брюшной тиф, паратиф А и Б. Также он призвал всех купаться только в специально отведенных для этого местах.