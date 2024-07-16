Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте

Тело 14-летнего мальчика, пропавшего под Челябинском, найдено в болоте, в километре от места пропажи. Об этом 16 июля сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области

«Над местом, где нашли тело мальчика, беспилотник летал еще 10 июля. На кадрах видно тело. Но в моменте его отследить не смогли. И лишь спустя почти неделю, при пересмотре кадров, стало понятно, где искать», — рассказали в СК.

Ребенок пропал 6 июля недалеко от поселка Бектыш. Он вместе с родителями отправился за грибами в лес и остался дожидаться их в машине. По возвращении родителей из леса мальчика в автомобиле не оказалось.

На поиски пропавшего сразу выдвинулись волонтеры и правоохранители. Были задействованы специалисты-кинологи со служебными собаками, для осмотра местности с воздуха использовались дроны, а речные пространства обследовались с помощью моторных плавсредств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего.

Ранее, 12 июля на озере Калкан в Башкортостане во время плавания пропал 23-летний мужчина. В МЧС сообщили, силами добровольной пожарной команды проводятся поисково-водолазные работы.