В Башкирии водолазы ведут поиски пропавшего во время плавания мужчины
В республики Башкортостан спасатели ведут поиски мужчины, пропавшего во время купания. Об этом сообщает в пятницу, 12 июля, МЧС по республике в Telegram-канале.
По данным ведомства, 23-летний мужчина пропал на озере Калкан Учалинского района. Этим утром спасатели получили информацию от очевидцев.
«Силами добровольной пожарной команды города Учалы проводятся поисково-водолазные работы», — сообщили в ведомстве.
Также сотрудники МЧС напомнили правила безопасного поведения на воде. Они порекомендовали плавать только в оборудованных местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии, а также не нырять на незнакомой территории.
Ранее, 21 июня, в Архангельской области пропал 13-летний мальчик, который пошел плавать в реке Онеге в шторм. Ведутся его поиски, иной информации не поступало.