СМИ сообщили о возможном ужесточении правил оплаты мобильной связи в России

Минцифры предлагает разрешить пополнять баланс мобильного номера только при условии предъявления паспорта, сообщила 16 июля газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Вторая инициатива ведомства заключается в том, что покупка SIM-карты разрешалась только при проверке паспортных данных по базе МВД России через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Согласно предложению, за каждый проданный с нарушениями номер продавца будут штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.

По информации издания, соответствующие поправки в федеральный закон «О связи» проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до 4 августа, когда завершается весенняя сессия законодательного органа.

Ранее, 13 июня, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому абоненты смогут получать оповещения обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора. Также абонент сможет приостановить исполнение договора, если на самом деле не заключал его. Авторы документа предполагают, что это позволит сократить количество полученных мошенническим путем SIM-карт.

До этого, 27 апреля, Минцифры подготовило законопроект с предложением разрешать иностранцам покупку SIM-карт исключительно по биометрии. При этом предлагается регистрировать на одного иностранного гражданина не более десяти номеров, а в договоре об оказании услуг связи указывать IMEI-код конкретного устройства пользователя.