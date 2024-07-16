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СМИ сообщили о возможном ужесточении правил оплаты мобильной связи в России

«Ведомости»: Минцифры решило ужесточить правила оплаты сотовой связи в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Минцифры предлагает разрешить пополнять баланс мобильного номера только при условии предъявления паспорта, сообщила 16 июля газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Вторая инициатива ведомства заключается в том, что покупка SIM-карты разрешалась только при проверке паспортных данных по базе МВД России через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Согласно предложению, за каждый проданный с нарушениями номер продавца будут штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.

По информации издания, соответствующие поправки в федеральный закон «О связи» проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до 4 августа, когда завершается весенняя сессия законодательного органа.

Обратно на связь: новый закон обяжет операторов сообщать клиентам об изъятии номера
В Госдуме считают, что это поможет защитить персональные данные граждан

Ранее, 13 июня, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому абоненты смогут получать оповещения обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора. Также абонент сможет приостановить исполнение договора, если на самом деле не заключал его. Авторы документа предполагают, что это позволит сократить количество полученных мошенническим путем SIM-карт.

До этого, 27 апреля, Минцифры подготовило законопроект с предложением разрешать иностранцам покупку SIM-карт исключительно по биометрии. При этом предлагается регистрировать на одного иностранного гражданина не более десяти номеров, а в договоре об оказании услуг связи указывать IMEI-код конкретного устройства пользователя.

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