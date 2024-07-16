Ралли-рейд «Шелковый путь» завершился в Монголии

В Монголии завершился во вторник, 16 июля, международный ралли-рейд «Шелковый путь».

В рамках программы участники преодолели более 5 тыс. км опасной трассы от Томска до Улан-Батора, продемонстрировав высочайшее мастерство.

По словам пилотов, организаторы ралли-рейда сделали гонку, приближенной к Dakar. Они проехали красивейшие места Монголии, а также ощутили на себе гостеприимство местного населения.

Добраться до финиша для многих оказалось невыполнимой миссией. Багги пилота команды G-Drive Racing Анастасии Нифонтовой остался ждать помощи в песчаных барханах. Из-за оторванного колеса машину увело на скорости вправо.

«Я не знала, что колесо оторвано, и пыталась руль вывернуть. Он не выворачивался, машина на скорости в бок ушла через крышу и встала на колеса», — рассказала участница ралли-рейда.

На финише гонщиков встретили как героев. Посмотреть на технику и спортсменов пришли на ралли-рейд не только местные жители, но и туристы. Так, семья Марьиных неожиданно для себя изменила планы на отпуск и тоже отправилась в путешествие по «Шелковому пути».

«Мы из Новосибирска, Томск рядом. Приехали туда на старт и изначально не планировали ехать до Улан-Батора. Но потом как-то вошли в раж», — сообщила Елена Марьина.

Команда «Камаз-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым уже в пятый раз одержала победу в зачете грузовиков. Еще даже не выдохнув после гонки, участники уже задаются вопросом, каким будет следующий «Шелковый путь».

Ралли-рейд «Шелковый путь» стартовал 5 июля в Томске. В этом году марафон проходил в международном формате. В соревнованиях приняли участие грузовики, внедорожники, багги, квадроциклы и мотоциклы, им предстоит преодолеть более 5 тыс. км по бездорожью.

8 июля прошел заезд Томск — Барнаул в рамках ралли «Шелковый путь». Поучаствовать в нем приехали участники из 13 стран. Сложные условия, плохая видимость и пыль помешали некоторым добраться до финиша.